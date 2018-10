Putin promet resposta si els EUA despleguen míssils a Europa

n El president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar que Moscou respondrà «de manera molt ràpida i eficaç» en cas que els Estats Units decideixin finalment retirar-se del Tractat de Forces Nuclears d'Abast Intermedi (INF). «Estem preocupats pel fet que hagi estat eliminat el Tractat de Míssils Antibalístics (ABM), que ara s'intenti eliminar l'INF i que no quedi clar el destí del Tractat START III sobre la reducció d'armes ofensives estratègiques», va assenyalar.

Així, va advertir que, en cas que tots aquests tractats siguin anul·lats, «no quedarà res més per limitar l'augment d'armes», el que va descriure com una situació «molt perillosa». «No hi haurà res més, excepte la carrera armamentística», va advertir.

Putin va destacar a més que si els Estats Units despleguen nous míssils a Europa, Rússia «haurà de respondre de forma simètrica». «Els països europeus que ho acceptin, en cas que això passi, hauran d'entendre que sotmeten el seu territori al risc d'un possible contraatac, aquestes són coses evidents», va afegir.

En aquest sentit, va argumentar que no veu «cap motiu» per portar Europa a aquesta situació de perill i va destacar que «no és l'elecció» de les autoritats russes. «No ho volem», va incidir.

Aposta pel diàleg



Per això, va expressar el seu desig de tractar aquest assumpte amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, durant la trobada que previsiblement mantindran a París l'11 de novembre. «Estem disposats a treballar amb els nostres col·legues nord-americans sobre aquest tema sense cap histèria», va dir.