Sánchez avala vendre armes a l'Aràbia perquè «dona menjar a molta gent»

n El president del Govern, Pedro Sánchez, va confirmar que l'Executiu impulsarà nous controls a les exportacions de material de defensa per verificar el seu ús als països de destí; alhora que va garantir que el seu Gabinet no ha signat cap contracte de venda d'armes amb l'Aràbia Saudita. En tot cas, Sánchez va deixar clar que la seva obligació és respectar els contractes anteriors de l'Administració per «seguretat jurídica» i va recordar que la relació d'Espanya amb l'Aràbia Saudita no es circumscriu a la indústria de defensa, sinó que abasta múltiples àmbits que «donen menjar a molta gent a Espanya i creen llocs de treball».

Així ho va anunciar en el segon torn de la seva compareixença davant del ple del Congrés per explicar les relacions comercials d'Espanya amb l'Aràbia Saudita en matèria d'armament, després de la polèmica generada pel contracte de 400 bombes de precisió subscrit pel Ministeri de Defensa l'any 2015 i, més recentment, per l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat d'Istanbul. Sánchez va garantir que el Govern rebutja qualsevol violació dels drets humans i condemna l'assassinat de Khashoggi, a partir del qual «caldrà prendre nota en relació amb l'Aràbia Saudita». No obstant això, va insistir en la necessitat de «combinar» el respecte als drets humans amb el compliment dels contractes.

Per part seva, el president nord-americà, Donald Trump, va assegurar que el príncep Mohammad Bin Salman podria tenir en darrer terme la responsabilitat de l'operació en la qual va morir el periodista, ja que és ell qui governa de facto a l'Aràbia Saudita. Trump va explicar que vol creure l'afirmació del príncep hereu que els responsables de l'assassinat ocorregut al consolat saudita a Istanbul el 2 d'octubre passat són funcionaris de rang inferior, però va suggerir que la responsabilitat podria arribar més amunt.

El president nord-americà va assegurar que va preguntar al príncep diverses vegades sobre Khashoggi. «La meva primera pregunta va ser: 'Sabies alguna cosa en termes de la planificació inicial?'», va explicar, afegint que l'hereu li va dir que no. A continuació va indicar que li va preguntar: «On va començar?». I va dir que va començar als nivells més baixos. Preguntat sobre si creu en les paraules del príncep, el mandatari va replicar: «Vull creure-les. Realment vull creure-les».

Paral·lelament, el príncep hereu saudita va admetre que el cas del periodista assassinat és «molt dolorós» i va prometre que «la justícia prevaldrà». El príncep Mohammad va assegurar que tots els culpables seran castigats i que l'Aràbia Saudita i Turquia treballaran juntes per «aconseguir resultats». «Abans de res, el crim va ser realment dolorós per a tots els saudites i crec que és dolorós per a tots els éssers humans del món», va dir, abans de remarcar que es tracta d '«un crim atroç que no pot ser justificat».

Nous escorcolls



La policia turca finalment va rebre permís per escorcollar un pou al jardí del consolat saudita a Istanbul i durà a terme inspeccions, després que inicialment les autoritats saudites rebutgessin donar la seva autorització. Les autoritats turques ja han realitzat altres inspeccions al consolat i la residència del cònsol general a Istanbul en el marc de la investigació per l'assassinat.