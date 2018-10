El Consell d'Estat no veu base per portar al TC la resolució del Parlament que reprova el rei

El Consell d'Estat no veu base per presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la resolució aprovada pel Parlament que reprova el rei i aposta per l'abolició de la monarquia. El dictamen, avançat per La Vanguardia, critica el text avalat per la cambra catalana però considera que es tracta d'una declaració "política". Al seu parer, "no es pot oposar res a l'actuació duta a terme pel cap de l'Estat", però afegeix que "aquesta conclusió no priva una assemblea representativa com és el Parlament de la capacitat per expressar la seva disconformitat" amb la seva actuació. El debat polític, continua, "no està subjecte a límits materials que impedeixin manifestar opinions contràries a la Constitució".

El dictamen rebutja "de totes totes" la resolució i creu que és un "greu atemptat al principi de lleialtat constitucional", però insisteix que el text es tracta d'un "judici valoratiu" i que la resposta ha de ser política.

El Consell va entregar l'informe al govern espanyol dijous, sense que es fes públic, perquè avui el Consell de Ministres pugui decidir si finalment porta la resolució del Parlament al TC o no.