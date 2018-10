La Fiscalia saudita admet que l'assassinat del periodista a Turquia va ser premeditat

n El fiscal general de l'Aràbia Saudita va assenyalar que l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat saudita a Istanbul va ser premeditat. «La Fiscalia va rebre informació de la part turca» a través del grup conjunt d'investigació creat entre els dos països que «indica que els sospitosos en aquest incident van dur a terme el seu acte amb una intenció prèvia», va afegir. Així mateix, va assenyalar que la Fiscalia segueix amb la seva investigació als 18 sospitosos detinguts.

Després de dues setmanes negant els fets, finalment el 19 d'octubre l'Aràbia Saudita va reconèixer que Khashoggi havia mort a l'interior del consolat en una operació portada a terme per un grup de 15 agents que tenien l'encàrrec inicial de portar de tornada el periodista al regne. Segons l'explicació oficial, es va produir una baralla amb Khashoggi, que va començar a cridar demanant ajuda, i va ser asfixiat.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va dir dimarts que es va tractar d'un assassinat «premeditat» i va assegurar que Turquia farà tot el necessari per arribar fins al fons del cas. Així mateix, va demanar al rei saudita que permeti que tant els autors com els instigadors de l'assassinat siguin jutjats a Turquia.



Divuit detinguts

Entre els 18 detinguts hi ha els 15 sospitosos identificats per Turquia i que van viatjar de forma precipitada a Istanbul el passat 2 d'octubre, per abandonar aquell mateix dia la ciutat turca. Entre ells hi ha un membre dels serveis d'Intel·ligència que ha estat fotografiat acompanyant el príncep hereu en els seus viatges a l'estranger de l'últim any, així com un destacat expert forense.

La directora de la CIA, Gina Haspel, ha escoltat la gravació d'àudio de l'assassinat del periodista saudita durant la seva visita a Turquia aquesta setmana, convertint-se el primer alt càrrec estranger que hauria pogut escoltar l'enregistrament dels fets ocorreguts al consolat saudita.

Per part seva, el fill gran de Khashoggi –que té nacionalitat nord-americana– va abandonar l'Aràbia Saudita sense que s'hagi informat sobre el seu destí final.

El ple de l'Eurocambra va reclamar als governs europeus imposar un embargament d'armes a l'Aràbia Saudita i d'equips susceptibles de ser utilitzats per a la repressió interna i sancions «específiques» contra els responsables de l'assassinat del periodista.