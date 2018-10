Localitzen dos explosius més enviats a Biden i Robert De Niro

n Les autoritats nord-americanes van trobar dos paquets explosius remesos a l'exvicepresident Joe Biden i l'actor Robert De Niro que se sumen als enviats en els últims dies a destacades figures demòcrates com l'expresident Barack Obama i l'antiga secretària d'Estat Hillary Clinton. El paquet, dirigit a Biden va ser localitzat en una oficina postal a New Castle, a l'estat de Delaware. S'estava buscant el paquet, similar als anteriors, ja que se sabia que havia estat retornat pel que sembla perquè l'adreça no era correcta.

Paral·lelament, va arribar un paquet sospitós, amb característiques similars a tots els anteriors, a l'oficina de l'empresa de producció de l'actor Robert De Niro a Nova York. En aquest cas, va ser un empleat de l'edifici el que va donar la veu d'alarma després de veure les notícies dels altres paquets. Segons va explicar, va recordar que havia vist feia un o dos dies un paquet similar a l'edifici.

Els paquets estan compostos per una canonada i cables. Tots ells, encara que rudimentaris podrien esclatar simplement en ser manipulats. Els sobres tenen en comú que l'adreça del remitent és la de la congressista demòcrata Debbie Wasserman Schultz, encara que amb un error al segon cognom. Ara com ara, han rebut paquets sospitosos Obama, Clinton, Biden, l'exfiscal general Eric Holder, la congressista demòcrata Maxine Waters, l'exdirector de la CIA John Brennan i George Soros.