«Si no hi ha un canvi de govern a Hondures la gent seguirà emigrant»

Eva Fernández lidera una ONG amb seu als Estats Units de suport als hondurenys que emigren a aquest país per buscar una vida millor. En veure la importància que estava adquirint la caravana migratòria, que ja supera les 10.000 persones, va decidir viatjar a la frontera entre Guatemala i Mèxic per oferir la seva ajuda.

P En què consisteix la seva ajuda als integrants de la caravana?

R Nosaltres el que vam fer és anar a la frontera entre Guatemala i Mèxic perquè vam veure que la situació es complicava. La nostra intenció era evitar el patiment dels nombrosos nens que hi ha a la caravana i aconseguir que passessin la frontera de forma ordenada. Hem estat quatre dies treballant demanant refugi i asil polític per al màxim possible de membres de la caravana. Ara estem a Tapachulas en albergs amb uns 1.500 immigrants als quals estem ajudant a gestionar les sol·licituds d'asil.



P Però es parla de més de 10.000 immigrants que formen part d'aquesta caravana... Què passa amb la resta?

RNo ho tenim clar perquè s'han dirigit a altres localitats mexicanes. Es diu que el president electe, Andrés Manuel López Obrador, té la intenció de donar oportunitats a tothom, però ell encara no mana. La nostra proposta és que diversos països es facin càrrec de la totalitat dels immigrants, i per això estem preparant cartes que enviarem als governs d'aquests estats per veure si poden col·laborar.



P Una mica a l'estil del que s'ha fet a la UE amb els immigrants rescatats de les pasteres...

REm sembla una bona idea, i en aquest sentit López Obrador podria ajudar si demanés ell personalment a presidents d'altres països llatinoamericans que es comprometessin a acollir una part dels immigrants d'aquesta caravana.



P Creu que realment la caravana pot arribar als Estats Units? Què pensa de les amenaces de Donald Trump d'enviar l'exèrcit a la frontera?

RAl 2017 hi va haver una altra caravana i la majoria van entrar als Estats Units, així que no crec que Trump es mostri finalment tan inflexible, i el que està clar és que la idea de la gent que forma part d'aquest moviment és entrar als Estats Units.



P I què porta la gent a marxar de casa seva amb els seus fills per a un viatge tan llarg i dur sense garanties que podran arribar als Estats Units?

ROn no hi ha garanties és a Hondures. Hi ha una violència descontrolada, hi ha persecució de tothom que s'atreveix a fer oposició. La gent que protesta pateix represàlies i té por de romandre al país. Per altra banda, la pobresa és insuportable, el preu dels productes bàsics ha augmentat en un 40 per cent. Tampoc hi ha medicaments als hospitals. Jo abans de venir cap aquí vaig estar en un hospital d'Hondures on els malalts renals estaven estirats a terra morint-se perquè no hi havia res per donar-los.



P Com s'estan organitzant a la caravana, qui la dirigeix?

RJo aquí no he vist líders, el que he vist és gent que es vol aprofitar d'ells. He percebut molta desorganització. Els he proposat que constitueixin un mesa que organitzi una mica la caravana, però tothom té por d'aparèixer com a organitzador perquè temen que els processin per promoure la immigració il·legal si han de tornar a Hondures.



P Com valora la reacció del Govern d'Hondures, que va assegurar que la caravana està organitzada per partits de l'oposició i que l'únic que volen és desprestigiar el país?

RAixò és una gran mentida, però el més vergonyòs és que països aliats d'Hondures estiguin repetint aquesta acusació sabent que és falsa. Jo he format part dels partits de l'oposició i no crec que a l'era de les xarxes socials els líders opositors puguin organitzar aquesta caravana sense que ningú se n'adonés inicialment.



P Ara mateix s'està buscant una solució per a aquest problema puntual, però com creu que es podria solucionar la crisi migratòria que està vivint Hondures en els darrers anys?

REl primer que cal fer és una reforma electoral per permetre que l'actual govern corrupte surti del poder i puguin dirigir el país homes i dones honestos. Cal acabar amb la xarxa de corrupció organitzada que ha establert el bipartidisme entre el Partit Nacional i el Partit Liberal, que es reparteixen els diners. Si no hi ha un nou govern a Hondures la immigració no s'aturarà, al contrari, cada cop marxarà més gent del país, i més quan veuen que a la gent que emigra li va bé a altres països. Hi ha molt per fer, Hondures és un país ric mal administrat, però es pot millorar l'economia apostant pel turisme. I els emigrants, si rebessin suport per part del govern, estarien disposats a invertir en el seu país d'origen perquè les coses vagin millor. Però el més urgent és canviar de govern.



P La caravana està rebent la solidaritat dels mexicans?

REls integrants de la caravana han rebut ajuda de mexicans que se solidaritzen amb la seva situació, aquesta ha estat la postura majoritària, però en tot cas hi ha hagut algunes ciutats on s'han organitzat protestes contra aquest fenomen migratori. L'ajuda de les diferents esglésies del país també ha estat molt important.



P Vostè viu als Estats Units, on la postura de Trump amb els immigrants irregulars és molt dura...

RLa nostra organització està treballant amb associacions nord-americanes per ajudar els hondurenys que es troben als Estats Units gràcies al permís temporal del TPS. Hem presentat denúncies i un jutge federal ha ordenat que no hi hagi cap deportació de persones que estan gaudint d'aquest permís. Estem avançant a poc a poc i intentem que aquestes persones obtinguin la residència permanent. Tenim tanta migració que el que no volem és que a més tornin els hondurenys que ja han aconseguit sortir, perquè les coses encara es posarien pitjor.



P Ciutats espanyoles amb important presència de la comunitat hondurenya com Madrid, Barcelona o Girona han organitzat concentracions de suport a la caravana d'immigrants. Des de Mèxic la caravana nota el suport dels seus compatriotes que han emigrat abans que ells?

RÉs una gran idea que la comunitat hondurenya de tot arreu protesti contra aquesta situació, que és crítica. És necessari donar suport a aquesta gent, que l'únic que fa és lluitar per poder tenir una vida digna, quelcom que lamentablement no poden aconseguir al seu país d'origen.