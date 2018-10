Pablo Casado és intranscendent

Pablo Casado ha aconseguit finalment avançar Vox en el lideratge de l'ultradreta moderada. Per aconseguir-ho, ha hagut de sobrevalorar Pedro Sánchez al crit de «responsable del cop d'estat», que segons sembla va passar desapercebut a la població. En realitat, el president del Govern és supervivent i triomfador d'un putsch del PSOE en què només va faltar llançar-lo per la finestra de Ferraz. Ascendir del més baix a la Moncloa en dos anys té mèrit, i si governar amb 84 diputats incorre en temeritat, la consolidació en el càrrec mesura abans de res la fragilitat de l'oposició, que ja no encapçala Casado, sinó Albert Rivera.

S'arriba així al CIS, que enllaça amb l'anterior perquè algú va avisar el PP que els convenia elevar la temperatura, per endolcir el cataclisme estadístic. El baròmetre demostra que Casado és intranscendent. El nerviosisme, que el va portar a repartir acusacions de colpisme, no només amaga l'arraconament dels populars a un tercer lloc que pot atribuir-se a maniobres numèriques. En la diàfana valoració de líders, el màster en ensumar cops d'estat descendeix a la quarta posició, per sota del molt odiat Pablo Iglesias.

Davant aquests èxits en termini rècord, Casado sospira pel gong d'unes eleccions. No només per interrompre una dinàmica destructiva. Sobretot, perquè és ara mateix la seva única oportunitat de presentar-se als comicis com a candidat, sense enfonsar-se en el pou dels líders del bipartidisme que no van arribar a encapçalar una candidatura, veieu Hernández Mancha i Borrell. El president popular banalitza la humiliació suprema d'un cop d'Estat perquè, si arriba a Andalusia sense la garantia d'unes generals immediates i amb els resultats que li auguren els sondejos, no sobreviurà ni superant Ciutadans. Segons una dada que no admet manipulació, la meitat dels votants del PP «preferirien que no fos president del Govern».