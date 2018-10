El PSOE segueix creixent en intenció de vot i Cs supera el PP

n El Baròmetre d'opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes d'octubre amplia l'avantatge del PSOE fins als 13,4 punts sobre el PP, que perd el segon lloc en favor de Ciutadans en baixar més de dos punts. En concret, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot+simpatia del 31,6%, la seva millor dada dels darrers anys, mentre que Ciutadans arriba al segon lloc amb un 21% i relega al tercer el PP, que es queda amb un 18,2%. Units Podem i les seves confluències segueixen en quart lloc en sumar un 17,3%.

L'enquesta es basa en 2.973 entrevistes personals realitzades entre els dies 1 i 9 d'octubre a 292 municipis de 49 demarcacions. Recull per tant el clima d'incidents i discussions polítiques del primer aniversari del referèndum de 2017, però encara no s'havia produït l'acord pressupostari de PSOE i Units Podem.

En preguntar als enquestats a qui votarien si les eleccions fossin demà mateix, el PSOE apareix en primera posició amb una intenció directa de vot del 21,7%, i per darrere apareixen Ciutadans (15,3%), el PP (12,6%) i Units Podem (11,7%). Això sí, a l'enquesta hi ha un 15,6% que no sap o no contesta, un 10,3% que assegura que no votaria i un 3,8% que votaria blanc o nul. A aquests que no fan referència a cap partit se'ls torna a preguntar per les seves simpaties polítiques per sumar aquesta dada al vot directe i obtenir una taula de vot+simpatia en la qual el PSOE repeteix al capdavant amb un 24,8%, seguit de Ciutadans (16,4%), el PP (14,3%) i Units Podem (13,4%).

Amb aquesta dada i el conjunt de l'enquesta el CIS fa una estimació de vot+simpatia que el PSOE encapçala amb un suport electoral calculat en el 31,6%, un punt més que el mes anterior i la seva millor dada des de l'estiu de 2011, quan governava José Luis Rodríguez Zapatero i imperava el bipartidisme.



Cs, a deu punts

El segon lloc, però, a deu punts, passa a ser per a Ciutadans, que puja un punt i mig respecte al setembre, marcant un 21% i superant el PP de Pablo Casado, que cau al 18,2% i se situa a nivells anteriors a José María Aznar.

L'avantatge del PSOE sobre el PP arriba als 13,4 punts, inusual en els últims anys, ja que el que s'havia produït era el contrari (fa dos anys era el PP qui avantatjava en més de 17,5 punts el PSOE). El quart lloc segueix sent per a Units Podem i les seves confluències, que sumen un 17,3%, per sobre dels seus registres de setembre (16,1%) i de juliol (15,6%). Pugen la coalició Units Podem (11,4%), En comú (3,2%) i l'aliança valenciana amb Compromís (2,1%), mentre que baixa la marca gallega En Marea (0,6%).

Pel que fa a les formacions sobiranistes, a Catalunya, ERC apareix al capdavant amb un 4,3% i el PDeCAT baixa al 1,4%, mentre que el PNB s'anota un 1% i Bildu baixa al 0,8%. Pel que fa a VOX, el CIS li atorga un suport de l'1,3%, per sota de l'1,6% dels animalistes del PACMA.

Quant a la valoració de líders, el valencià Joan Baldoví, portaveu de Compromís, torna a ser el que treu millor nota amb un 4,75. Entre els líders d'àmbit estatal el millor qualificat torna a ser el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb 4,16 punts, seguit d'Alberto Garzón (IU) i d'Albert Rivera (Cs) amb 4,08 i 3,81 respectivament. Més lluny estan Pablo Casado (3,25) i Pablo Iglesias (3,29).