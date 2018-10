Rato entra a la presó demanant «perdó a la societat» per la seva conducta

n L'expresident de Caja Madrid i Bankia Rodrigo Rato va ingressar a la presó madrilenya de Soto del Real poc abans de l'1 del migdia i ho va fer demanant «perdó a la societat» per les conductes que l'han portat fins allà, un delicte continuat d'apropiació indeguda en l'ús de les anomenades «targetes opaques».

L'exvicepresident del Govern i ex-director gerent del Fons Monetari Internacional es va presentar hores abans que se superés el termini màxim que li va donar l'Audiència Nacional per ingressar a la presó un cop el Tribunal Suprem va confirmar la seva condemna el 3 d'octubre, i ho va fer demanant disculpes.

«Accepto les meves obligacions amb la societat, assumeixo els errors que hagi pogut cometre i demano perdó a la societat i persones que s'hagin pogut sentir afectades i decebudes», va assenyalar a la seva entrada a Soto del Real, per agrair, poc després, el suport que ha rebut aquests dies dels seus amics i familiars.

Rato havia sol·licitat al tribunal que el va enjudiciar que suspengués la seva entrada a la presó fins que el Tribunal Constitucional decideixi sobre el recurs d'empara que preveu presentar contra la sentència. No obstant això, la Secció Quarta de la sala penal va rebutjar aquesta mesura i va mantenir el termini d'execució, que acabava al final del dia d'ahir.

A Soto del Real, la presó escollida, Rato coincidirà amb almenys un altre dels condemnats en el cas de les «targetes opaques» que ja han entrat a la presó, l'exsecretari d'Estat d'Hisenda Estanislao Rodríguez Ponga. Actualment, es troben en aquest mateix presidi altres condemnats per corrupció, com l'extresorer del PP Luis Bárcenas o l'exmarit d'Ana Mato Jesús Sepúlveda, tots dos condemnats pel cas Gürtel.

Aquesta presó, inaugurada el 1995 i considerada «VIP» en el seu moment per la quantitat d'instal·lacions esportives de què disposa, està relativament a prop del centre de Madrid, el que facilitarà a Rato els desplaçaments quan a partir del proper 26 de novembre hagi de seure a la banqueta dels acusats de l'Audiència Nacional per l'anomenat cas Bankia.

Rato és el cinquè condemnat per les «targetes opaques» a entrar a la presó, com ja han fet en els últims dies l'esmentat Rodríguez Ponga, l'exdirigent de CCOO Antonio del Rey, l'exconseller de Caja Madrid pel mateix sindicat Rodolfo Benito i l'exmembre de la Comissió de Control de la caixa Miguel Àngel Abejón.

La resta tenen de marge fins al final del dia d'avui per presentar-se en un centre penitenciari, excepte l'exconseller de part d'Izquierda Unida José Antonio Moral Santín i l'exconseller de CCOO Francisco Baquero, que van recollir més tard la notificació i tenen fins al 29 d'octubre; i l'exvicesecretari d'organització del PSOE de Madrid Antonio Romero, a qui el tribunal ha donat deu dies a comptar des del 20 d'octubre per motius familiars.



El PP parla de «gest correcte»

Per part seva, la vicesecretària de Comunicació del PP, Marta González, va assegurar que és un «gest molt correcte» que Rato hagi demanat perdó. «És un gest molt correcte per part seva i no tenim res més a comentar sobre això. És la Justícia la que actua», va assenyalar González, tot afegint que aquesta petició de disculpes és de «valoració positiva». «Tenim per costum no fer comentaris sobre decisions judicials», va explicar.