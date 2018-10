"Cada vegada que em negava a fer el que ell volia pegava als gossos, jo no suportava que patissin, per això em vaig quedar amb ell", així relatava entre sanglots una jove com va aguantar durant anys els presumptes abusos sexuals del seu padrastre en silenci, per por del que pogués fer-li als animals.

"Vaig deixar que seguís abusant de mi per amor als meus gossos, ells ho donen tot sense demanar res a canvi", va argumentar la víctima en el judici celebrat ahir a la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València.

L'acusat, de 40 anys i en presó provisional des del passat mes de gener, s'enfronta a una pena de dotze anys de presó per un delicte d'abusos sexuals continuats sobre la filla de la seva exparella sentimental.

Les presumptes violacions, ocorregudes en un habitatge d'un municipi de l'Horta, van començar quan la menor tot just tenia quinze anys i es van prolongar fins que aquesta es va quedar embarassada.

El presumpte agressor va reconèixer davant la Sala haver tingut sexe amb la menor, tot i que va al·legar que les relacions van ser consentides i que aquestes van començar quan ella tenia 17 anys, coneixedor de que l'edat de consentiment sexual són els 16. "No em vulgui embolicar, pregunta-li a ella ", contestava al fiscal amb evasives sobre les presumptes violacions i les amenaces amb les que la acovardia.

Durant tota la vista oral l'acusat va mantenir un to arrogant i va haver de ser cridat a l'ordre en diverses ocasions per fer comentaris contra les afirmacions de la víctima. Fins i tot va amenaçar amb marxar de la sala sense tenir en compte si més no que darrere d'ell dos agents de la Policia Nacional el seguien custodiant per un cop finalitzat el judici portar-lo de tornada a presó.