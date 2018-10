Bescansa deixarà l'escó en perdre les primàries a Galícia

n La diputada d'Units Podem Carolina Bescansa va anunciar que deixarà el seu escó al Congrés quan concloguin els treballs de les comissions parlamentàries en què participa: la que estudia el suposat finançament il·legal del Partit Popular i la subcomissió per a la reforma del sistema electoral. Ho va avançar després de perdre les eleccions internes a Podem Galícia, que han situat el seu company de bancada, el diputat d'En Marea Antón Gómez-Reino -afí a Pablo Iglesias-, al capdavant de la formació a la comunitat gallega.

Segons els seus càlculs, els treballs finalitzaran al voltant de finals del mes de març de l'any que ve, moment en què deixarà el seu escó al Congrés per tornar al seu lloc de professora a la Universitat Complutense. La política compostel·lana va assegurar que assumeix tota la «responsabilitat» del resultat de les primàries internes i va apuntar que seguirà a l'organització de la qual és cofundadora i en política, encara que no a les institucions. «Mai deixaré Podem», va postil·lar. Bescansa va obtenir el 45 per cent dels vots davant del 55 aconseguit per Gómez-Reino.