Cau a les enquestes l'avantatge de Bolsonaro sobre Haddad

L'important avantatge de l'ultradretà Jair Bolsonaro sobre el seu rival, el progressista Fernando Haddad, s'ha reduït a poques hores de la segona volta de les eleccions al Brasil. Segons les darreres enquestes, el suport a Bolsonaro ha caigut del 50% de la setmana passada al 48%. Per la seva banda, la intenció de vot per a Haddad -substitut de Lula da Silva com a candidat del Partit dels Treballadors (PT)- ha pujat del 35% de la setmana passada fins al 38% actual.

Així, la distància entre tots dos ha passat de 15 a 10 punts: una xifra encara molt important a poques hores de la cita amb les urnes. En el cara a cara directe, la diferència entre els dos caps de cartell és de 12 punts: 56% de Bolsonaro i 44% de Haddad.