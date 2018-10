Detenen 6 persones a Múrcia per tinença, dipòsit i tràfic d'explosius

La Policia Nacional va detenir a Múrcia un grup de sis persones acusades de tinença, dipòsit i tràfic d'explosius, així com de causar diversos estralls a torres elèctriques, dipòsits d'aigua, edificis i zones residenciales. La forma de treballar d'aquest grup era sempre la mateixa, usant pólvora negra i cloratita com a agents explosius i tenint com a contenidors bombones de butà i extintors, que també servien com a metralla en el moment de la detonació. Les investigacions van demostrar que els sis detinguts tenien coneixements en la fabricació i manipulació d'explosius.