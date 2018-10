Detenen un seguidor de Trump per la seva relació amb l'enviament de paquets bomba

n La policia dels Estats Units va detenir un home per la seva relació amb l'enviament de paquets explosius a diverses personalitats. L'arrestat, Cesar Altieri Sayoc, té antecedents penals i està registrat com a votant republicà. L'home, de 56 anys i resident a Aventura, Florida, té un llarg historial criminal a Florida que es remunta a 1991 i inclou càrrecs de robatori, drogues i frau, a més de ser acusat d'amenaçar d'usar una bomba, segons els registres públics, els mateixos que revelen que està registrat com a votant del Partit Republicà, al qual pertany el president. L'ADN recuperat en els paquets va jugar un paper instrumental per a la seva identificació. Sayoc va anar a un míting de Donald Trump l'octubre de 2016 a Cincinnati (Ohio).

Segons els mitjans nord-americans, Sayoc tenia dos comptes a les xarxes socials, Twitter i Facebook, on amenaçava representants del Partit Demòcrata. El seu compte de Facebook és gairebé exclusivament de contingut pro-Trump, incloses fotos i vídeos que Sayoc suposadament va fer en un dels mítings polítics del president. El seu compte de Twitter està ple de teories de conspiració pròpies de l'extrema dreta.



Amenaça a Soros

En un moment donat, Sayoc suposadament va escriure «desapareixeràs» en un tuit dirigit al multimilionari George Soros, objectiu d'aquests grups. Soros va rebre un paquet sospitós a casa seva, al comtat de Westchester, dilluns, el primer d'almenys 13 enviats per correu a figures públiques aquesta setmana.

Concretament, el director de l'FBI, Christopher A. Wray, va confirmar que han estat enviats un total de 13 artefactes explosius a diverses prominents figures de la política i de la societat nord-americana i afins al Partit Demòcrata, començant per l'expresident Barack Obama. Wray va destacar que aquests artefactes estaven preparats per explotar i que de cap manera eren un «engany». El director de l'FBI no va descartar que puguin aparèixer més paquets en les properes hores.

Els darrers paquets interceptats van ser els enviats al senador Cory Booker i a James Clapper, exdirector d'Intel·ligència Nacional durant el govern d'Obama. Clapper va assegurar que es tracta de «terrorisme domèstic», tot afegint que tots els crítics amb el president, Donald Trump, «han d'estar alerta». Això no obstant, es va mostrar segur que aquestes accions «no silenciaran els crítics amb l'Administració».

Per part seva, Trump va lamentar que «aquesta cosa de les bombes» pugui trencar la inèrcia positiva entre els votants republicans. «Als republicans els estava anant molt bé la votació inicial i a les enquestes, i ara de cop i volta passa aquesta cosa de les bombes i la inèrcia s'alenteix enormement. El que està passant ara és molt desafortunat. Republicans, sortiu i voteu!», va tuitejar minuts abans que l'FBI anunciés la detenció d'un sospitós. Els demòcrates i la CNN van retreure al president la seva retòrica incendiària contra el partit contrari i la premsa.

Hores més tard, el president dels Estats Units va fer una crida a la unitat nacional i va qualificar d'«acte de terrorisme» l'enviament dels paquets explosius. «Mai hem de permetre que la violència política arreli als Estats Units. No puc deixar que passi. Estic compromès a fer tot el que pugui per aturar-ho», va afegir.