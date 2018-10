El president turc reclama a l'Aràbia que aclareixi qui va ordenar matar Khashoggi

n El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va reclamar a l'Aràbia Saudita que aclareixi on és el cos del periodista Jamal Khashoggi i qui va donar l'ordre d'assassinar-lo al consolat saudita a Istanbul el passat 2 d'octubre. En un acte amb líders provincials del seu partit a Ankara, Erdogan va insistir que Riad ha de revelar la identitat del col·laborador local al qual presumptament es van lliurar les restes de Khashoggi i s'ha de conèixer qui va donar l'ordre als 15 saudites que van viatjar a Istanbul per dur a terme l'assassinat.

«Qui va donar l'ordre perquè les 15 persones vinguessin a Turquia?», es va preguntar, assegurant que Turquia té més informació sobre el cas que encara no ha compartit. Turquia «té una altra informació, documents, però no hi ha cap necessitat d'afanyar-se massa», va dir.

En aquest sentit, el president turc va destacar que l'autor de l'assassinat del periodista està entre els 18 detinguts per l'Aràbia Saudita en relació amb el cas i va anunciar que està previst que demà arribi a Istanbul el fiscal general saudita per discutir amb les autoritats turques sobre la investigació del cas.

Paral·lelalement, l'oficina del fiscal d'Istanbul ha preparat una sol·licitud d'extradició a l'Aràbia Saudita dels 18 sospitosos de l'assassinat del periodista. Els 18 sospitosos estan acusat d'«assassinat per premeditació, intenció monstruosa o tortura». Riad va informar de la detenció de 18 persones i del cessament de cinc alts càrrecs, dos d'ells de l'entorn més proper al príncep hereu, en relació amb l'assassinat de Khashoggi.

Per part seva, la xicota de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, va explicar que el periodista no va imaginar que les autoritats saudites poguessin fer-li res al consolat. Cengiz va assenyalar que inicialment Khashoggi no volia anar a l'oficina consular perquè creia que hi hauria tensions, però finalment va assumir que les autoritats saudites no li farien res allà dins. De fet, segons va dir, el van tractar bé durant la primera visita que va fer, el passat 28 de setembre. «Nosaltres pensàvem que Turquia era un país segur», va afegir.