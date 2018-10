Aràbia Saudita rebutja extradir els 18 sospitosos de matar el periodista

n El ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, Adel al Jubeir, ha rebutjat la petició formulada per les autoritats turques per extradir els 18 sospitosos de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat saudita d'Istanbul. «L'assumpte està arribant a l'histerisme. S'està culpant a Aràbia Saudita abans de completar la investigació», ha declarat el ministre, que ha defensat que el seu país és un «far de llum» davant de la «visió de les tenebres» que representa la seva nèmesi regional, l'Iran, tot i el cop per a la imatge del regne àrab que ha suposat l'assassinat del periodista.

«Ara estem tractant amb dues visions a la regió. Una és una visió (saudita), un far de la llum ... Una és una visió (iraniana) de la foscor que busca difondre el sectarisme a tota la regió», ha declarat al Jubeir des d'una cimera de seguretat a Manama, la capital de Bahrain.

Riad ha informat de la detenció de 18 persones i del cessament de cinc alts càrrecs, dos d'ells de l'entorn més proper al príncep hereu, en relació amb l'assassinat de Khashoggi el passat 2 d'octubre al consolat saudita a Istanbul.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciat aquesta setmana que l'assassinat va ser premeditat i ha demanat al rei Salman que permeti que els sospitosos siguin jutjats a Turquia. Aquest divendres ha tornat a sol·licitar a Riad que aclareixi on és el cos de Khashoggi, «qui va donar l'ordre» d'assassinar-lo i va ordenar viatjar a Istambul als 15 saudites que van participar en la seva mort.