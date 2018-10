Avís per pluges i neu a cotes baixes

El descens dràstic de les temperatures iniciat aquest dissabte a tota la Península es traduirà aquest diumenge a precipitacions fortes i nevades a partir d'una cota de 600 metres al nord i de 900 metres en els sistemes Central i Ibèric.

Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), fins a 23 províncies de 12 comunitats autònomes es troben en risc de baixes temperatures, pluges, nevades, vent, tempestes i altres riscos costaners.

En concret, els avisos per pluges es localitzen a Cantàbria, Barcelona, ??Tarragona, les Illes Balears i Astúries, mentre que hi ha risc per nevades a Àlaba, la Rioja, Lugo, Navarra, Girona, Lleida, Burgos, Lleó, Palència, Sòria, Osca, Granada, Jaén i també a Cantàbria i Astúries.

Per la seva banda, les baixes temperatures amenaçaran a les regions d'Osca i Lleida, i els riscos costaners a Astúries, Illes Balears, Melilla, Granada, Jaén i a la Corunya, on el risc és important.

Les precipitacions poden ser localment fortes al terç nord de la Península, Balears i Melilla i persistents i anar acompanyades de tempestes a l'àrea cantàbrica. Predomini de cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats a la resta, amb possibilitat de precipitacions, en general febles, més probables a l'interior d'Andalusia oriental.

Segons l'Aemet, les neu apareixerà a partir de cotes "inusualment baixes" per l'estació. De fet, la cota de neu si situa entre 600 i 900 metres a la zona nord peninsular, mentre que en els sistemes Central i Ibèric la cota estarà entre 900 i 1.200 metres.

Les temperatures a les Canàries i en descens en la resta de la Península, més acusat en la seva meitat oriental, on serà notable en àmplies zones. Gelades en zones altes del nord i centre de la Península, localment fortes a Pirineus.

Pel que fa al vent, serà de component nord i oest en gairebé tot el país, amb intervals de fort a les Canàries, litoral gallec, litoral cantàbric oriental, i punts del litoral mediterrani. A les Illes Balears, on s'ha elevat el risc a 'groc', el vent serà "molt fort".