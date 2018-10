«L'excomissari Villarejo està desesperat per sortir de la presó»

L'avui famós excomissari José Manuel Villarejo no era tan cèlebre quan, fa gairebé un any, el 3 de novembre de 2017, ingressava a la presó a causa d'un informe filtrat a la Fiscalia Anticorrupció per Asunción Mba, una dona que no existeix, però darrere de la qual hi havia, i hi ha, David. R. Vidal (Ferrol, 1966), un exagent secret del CNI. L'esmentat informe contenia, amb tot luxe de detalls, una informació sobre els negocis de l'excomissari, les seves societats a Panamà i una trama corrupta que incloïa una sèrie de transferències realitzades a canvi de treballs privats. A aquestes altures, Vidal ja no era agent del Centre Nacional d'Intel·ligència, però continuava, i continua, mantenint els seus contactes, de la mateixa manera que el mateix Villarejo, de qui David confessa que «personalment, no el conec, mai he parlat amb ell, encara que sé que malgrat la seva situació encara pot ser un home perillós».



«Jo ja no estava al CNI l'any passat», ratifica Vidal. «El que vaig fer (la filtració a la Fiscalia) no va ser un encàrrec de ningú, i per descomptat tampoc del CNI, al qual vaig deixar de pertànyer el 2013. Jo rebo aquestes dades d'un empresari sobre una trama corrupta i tèrbola relacionada en part amb Guinea , que era un tema que jo dominava i, a partir d'aquí, els investigo durant mesos, després d'això, contrastada tota la informació, faig el pas de transmetre-la a la Fiscalia de forma anònima. Com que allà veuen que tot el que explico està degudament comprovat, decideixen detenir Villarejo», afegeix.



PEn principi, costa de creure que la Fiscalia actués moguda per una informació anònima ...



R És que era anònima, però contundent, perquè incloïa dates, xifres, documents..., i ells els van anar confirmant. A més, vaig creure que havia arribat el moment propici per fer la filtració perquè, si ho hagués fet abans, m'hauria trobat amb un home que estava superprotegit, que havia estat gairebé invulnerable i que era perillós, fins al punt que l'empresari que em va passar a mi la informació, testimoni en la causa, viu encara amb escorta.



P De tota manera, i encara que vostè no coneixia personalment Villarejo, sí que coneixia la seva trajectòria...



RSí, és clar. Ja feia anys que s'havia convertit en un personatge cèlebre, però jo no em dedicava a investigar els temes d'això que diuen les clavegueres de l'Estat, entre altres raons perquè el CNI no es dedica a investigar casos de corrupció, de blanqueig de capitals i per l'estil. Això ho porten la Policia i la Guàrdia Civil. Els temes dels quals s'encarrega el CNI són uns altres. Jo, en el que estava especialitzat era en temes d'immigració i d'Àfrica.



P Quan actua el CNI llavors?



RDoncs en el moment en què es pretén desestabilitzar l'Estat.



P Aquí podria entrar la filtració de les gravacions a Corinna que van implicar el rei emèrit.



RSí, aquest podria ser el cas, però ignoro fins a quin punt el CNI va entrar en aquest tema.



P Hi ha qui sosté que algunes de les gravacions, com aquesta, no van sortir de Villarejo, sinó d'altres instàncies.



RNo ho crec. Jo estic completament segur que aquesta gravació i altres com les últimes de la ministra Dolores Delgado van sortir de l'entorn afí a Villarejo.



P I per què ho ha fet?



RHo ha fet com a element de pressió, està claríssim. Villarejo vol sortir sigui com sigui de la presó, però s'equivoca amb aquesta tàctica perquè, a més, és una estratègia que no ha funcionat a altres casos: ni en temps dels GAL, ni en el cas Bárcenas; a ningú l'han tret de la presó per fer soroll o amenaçar de parlar. I a més cal pensar una cosa: fins que van sortir aquestes gravacions, el jutge estava fent tot el possible per enterrar el tema. De fet, fins i tot havia arxivat causes relacionades amb Villarejo amb un criteri més que discutible. I més: Villarejo tenia ja pràcticament un peu al carrer el mes de maig passat i estava tot previst per excarcerar-lo al·legant el seu precari estat de salut.



P I què va passar perquè no se l'excarcerés?



RDoncs que la Fiscalia Anticorrupció va continuar obrint causes i més causes fins arribat un punt en què era tan fort el tema que ningú hauria permès que sortís de la presó. Hauria estat una vergonya. És que, és clar, Villarejo ha estat a tantes aventures... La veritat és que és tot un personatge, però ha arribat a un punt en el qual, com que veu que no l'excarceren, s'ha dit a ell mateix: o faig això ara o no sortiré mai. Està desesperat però, com he dit abans, s'equivoca.