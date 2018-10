Sánchez diu que a Espanya l'extremisme va de baixa

El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que a Espanya l'extremisme i la radicalitat en la política cotitzen a la baixa mentre que la responsabilitat ho fa a l'alça, al mateix temps que va defensar que la societat espanyola sempre valora la política «responsable». Ho va indicar Sánchez en la seva intervenció en un acte del Partit Democràtic d'Itàlia, celebrat aquest dissabte a Milà, on va defensat que la diferència entre el seu Govern i els extremistes és que fan servir «la paraula per dialogar i acordar i no per insultar i calumniar, que és el que fan els que no tenen ni idees ni projecte de país».

En aquest sentit, Sánchez va apuntar que en aquest extremisme i radicalitat «no està ni la virtut ni les solucions que exigeix la societa», ressaltant que, per contra, el Govern d'Espanya «avança» en donar respostes, encara que amb «moderació i serenitat».

«Fins fa pocs mesos, moltes veus ens deien que mai més hi hauria un Govern progressista a Espanya. No ens rendim, lluitem i ho vam aconseguir, avui governem i estem transformant el país», va afegir.

És just aquesta transformació que va defensar perquè la resta dels partits socialdemòcrates europeus es presentin a les properes eleccions europees de 2019, en què, segons ell, «es decideix bona part del futur d'Europa».