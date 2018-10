El candidat de la ultradreta Jair Bolsonaro, nou president del Brasil

El candidat ultrdretà Jair Bolsonaro va aconseguir la victòria a la segona volta de les eleccions presidencials del Brasil amb un 55,54% dels vots, mentre que el seu rival, el candidat del Partit dels Treballadors, Fernando Haddad, va obtenir un 44,46% dels sufragis amb el 94,4%dels vots escrutats.

Bolsonaro haviat liderat totes les enquestes d'intenció de vot de cara a la segona volta de les eleccions presidencials utilitzant un discurs totalment allunyat del que es considera políticament correcte. A la primera volta celebrada el passat dia 7, Bolsonaro va guanyar amb un 46% dels vots, i Haddad va quedar en el segon lloc amb un 29%, entre un total de tretze candidats.

La campanya del candidat ultradretà, defensor de la família tradicional, i titllat de masclista, racista, militarista i homòfob pels seus detractors, va tenir un abans i un després el passat 6 de setembre, quan un pertorbat mental de 40 anys va apunyalar-lo a l'abdomen amb un ganivet de cuina. Va ser llavors quan la seva figura va traspassar les fronteres brasileres i la seva fotografia va aparèixer als mitjans de tot el món.

Bolsonaro sembla haver-se guanyat les simpaties dels brasilers decebuts amb la política tradicional, la corrupció, els problemes econòmics i la violència, que va deixar el 2017 almenys 63.880 homicidis, superant l'anterior rècord per tercer any consecutiu. Aglutina especialment els que repudien el Partit dels Treballadors de Luiz Inácio Lula da Silva, que va governar el país entre 2003 i 2016 i que no es va poder presentar als comicis en estar a la presó per un cas de corrupció.

El president electe del Brasil es va declarar preparat per complir amb totes les promeses de campanya en les primeres declaracions després de la seva victòria a la segona volta de les eleccions. «Tots els compromisos que vam fer, els assumirem; estic molt agraït per la confiança», va proclamar Bolsonaro en la seva primera compareixença davant els mitjans brasilers. «Serem un govern que col·locarà el Brasil en un lloc important», va manifestar.

Bolsonaro va assegurar que «les lleis són per a tothom. El nostre Govern serà constitucional i democràtic, tenim clar que tallarem amb la burocràcia i els privilegis. Trencarem el paradigma i permetrem que els ciutadans tinguin llibertat». Va afegir que «som tots una sola nació democràtica, reafirmarem el principi del dret a la propietat». Va dedicar una bona part del seu discurs als joves, que «han viscut un període d'incertesa i estancament, prometo que això canviarà».