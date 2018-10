L'autor de la massacre de Pittsburgh va disparar durant vint minuts sense parar

Robert Bowers, l'home identificat com el presumpte responsable dels assassinats d'onze persones el dissabte en una sinagoga de Pittsburgh, va actuar probablement en solitari, segons va informar el fiscal del districte oest de Pennsilvània, Scott Brady, que juntament amb l'FBI i el departament forense va explicar els detalls del tiroteig i va identificar les víctimes mortals. Tal com va afirmar Brady, Bowers ha estat formalment acusat de 29 delictes federals, 22 d'aquests punibles amb la pena de mort.

Segons la investigació de les autoritats, Bowers, de 46 anys, va irrompre a la sinagoga als voltants de les deu del matí, armat amb un fusell d'assalt AR-15 i tres pistoles, totes de la companyia Glock, amb les quals va obrir foc de manera indiscriminada durant 20 minuts a tres zones del lloc de culte: l'entrada, l'atri i el soterrani. «Va disparar una gran quantitat de munició», va explicar el forense del comtat d'Allegheny, Karl Williams, qui va afirmar que havien trobat «casquets per tot arreu». Durant el tiroteig i en el posterior enfrontament amb la Policia, Bowers va proclamar crits antisemites. «Tots els jueus han de morir», «estan cometent un genocidi contra la meva gent», «només vull matar jueus», cridava.

Finalment, l'alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, va aprofitar el seu torn de paraula per rebutjar la petició del president dels Estats Units, Donald Trump, de posar guàrdies armats als llocs de culte per impedir aquesta classe de tragèdies. «El que hauríem de fer és pensar com podem treure les armes a aquesta gent que expressa el seu odi a través de l'assassinat», va declarar. Seguidament, les autoritats van divulgar els noms dels morts, entre els quals hi ha dos germans i un matrimoni.

Les reaccions governamentals



El Govern espanyol va emetre un comunicat en què va condemnar l'atac i va transmetre el seu condol a les famílies dels morts, a la comunitat jueva dels Estats Units, a les autoritats i al poble. Així, va condemnar també l'antisemitisme «en totes les seves formes» i va afirmar que, «davant de l'odi i la violència sense sentit, Espanya es manté ferm en la seva defensa de la convivència, el respecte a la pluralitat i el diàleg interreligiós».

En aquest sentit, la UE va traslladar les seves condolences a les famílies de les víctimes i es va reafirmar en el fet que també condemna rotundament l'antisemitisme, així com «qualsevol incitació a l'odi i a la violència», al mateix temps que va assenyalar que aquest mateix continent ha patit «les conseqüències devastadores i imperdonables de l'antisemitisme».