L'SPD es replantejarà la coalició amb Merkel després d'una nova desfeta electoral

La líder del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD), Andrea Nahles, va anunciar que es reunirà en breu amb la secretaria general del partit per reavaluar les condicions de l'actual coalició de Govern que manté amb la Unió Cristianodemòcrata de la cancellera Angela Merkel. «L'estat del Govern alemany no és acceptable», va advertir Nahles, qui començarà avui a discutir «un nou full de ruta» després dels comicis regionals a Hesse, on tots dos partits van patir un dur cop.

La CDU va obtenir un 28,9 per cent dels vots, lluny del 38,8 per cent dels últims comicis. L'SPD va patir el seu pitjor resultat històric amb un 20 per cent dels vots, raquític en comparació amb el 30,7 per cent que va obtenir fa cinc anys. En tot cas, la CDU pdria tenir l'opció de formar govern, però haurà de buscar una aliança amb Els Verds, de nou grans triomfadors d'aquests comicis. Els Verds s'haurien adjudicat un 19,5 dels vots sota el comendament de Tarek Al Wazir, un carismàtic candidat d'origen àrab que promet acaparar un gran protagonisme de cara a la futura formació de govern a la regió.

Els ultradretans d'Alternativa per a Alemanya comptaran amb representació a tots els parlaments regionals del país en aconseguir un 12 per cent dels vots a Hesse. Segons els sondejos, com a cinquena força política es situen els liberals de l'FDP amb un 7,5 per cent, i finalment hi hauria els postcomunistes de l'Esquerra, que van aconseguir un 6,5 per cent dels sufragis.

L'SPD farà servir aquest «full de ruta» per mesurar el progrés de la coalició, en el qual és soci menor de l'aliança conservadora de Merkel, en una revisió de meitat de període l'any que ve, a meitat del període parlamentari. «Després podríem avaluar la posada en pràctica n d'aquest full de ruta en la revisió acordada de meitat de legislatura, quan podríem veure clarament si aquest Govern és el lloc adequat per a nosaltres», va afegir.

L'SPD i la CDU han estat incapaços de controlar l'ascens de la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya, que apareixia segona en intenció de vot al conjunt d'Alemanya en un sondeig publicat al setembre. La CDU i el seu soci bavarès (CSU) es mantindrien com a primera força si demà hi haguessin eleccions, segons una enquesta difosa per la cadena ARD i que li concedeix el 28 per cent dels sufragis. No obstant això, es tracta del nivell més baix per al bloc des de 1997.

Però l'SPD, tradicional alternativa a la CDU, registraria una caiguda fins al 17 per cent en intenció de vot, més de tres punts menys que els obtinguts a les eleccions de 2017. Els socialdemòcrates es veurien superats per Alternativa per a Alemanya, que després d'aconseguir un 12, 6 per cent dels vots en els últims comicis ara f¡regaria el 18 per cent.

La complexitat del procés de negociacions entre els dos grans partits per conformar govern i les últimes polèmiques relacionades amb la immigració i la seguretat a Alemanya semblen haver donat ales a Alternativa per a Alemanya, que roman aliena a les acusacions de xenofòbia i racisme.