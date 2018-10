Merkel no optarà a un nou mandat al capdavant de la CDU

La cancellera alemanya, Angela Merkel, està disposada a no optar a un nou mandat al capdavant de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), segons han informat aquest dilluns fonts del seu partit.

El partit conservador té previst elegir el seu nou líder en el seu congrés de desembre. Fins ara s'esperava que Merkel, al capdavant de la formació des de 2000, optés a un nou mandat.

La CDU i els seus socis de coalició a Berlín, el Partit Socialdemòcrata (SPD), van patir aquest diumenge un dur càstig a les eleccions regionals de Hesse, que van marcar més el desembarcament de la ultradreta a tots els parlaments del país. Tan sols 15 dies després de veure com el seu partit germà bavarès, la Unió Cristià Social (CSU), perdia la majoria absoluta a Baviera, les dues formacions van obtenir un decebedor resultat a Hesse.

La mandatària alemanya es veu així obligada a digerir un segon revés que, encara que no arribi a costar-li a la CDU la presidència de la regió occidental que ve ostentant ininterrompudament des de 1999, podria tenir efectes en el Govern de coalició a Berlín.

El càstig a les urnes tant de la CDU com l'SPD en Hesse es percep cap mena de dubte com una expressió del descontentament de la població amb la política de Berlín, tot just un any després de les generals i quan només han transcorregut set mesos que Merkel aconseguís formar Govern amb els socialdemòcrates després d'àrdues negociacions.

Els analistes van insinuar en els últims dies que els mals resultats de la CDU i l'SPD podrien conduir a una ruptura prematura de l'Executiu a Berlín i precipitar el comiat polític de Merkel.