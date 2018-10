El pare de Marta del Castillo fitxa per Vox

Antonio del Castillo s'ha convertit en l'últim fitxatge de Vox. El partit de Santiago Abascal comptarà amb el suport del pare de Marta del Castillo en alguns mítings que donarà durant la campanya de cara a les eleccions andaluses del 2 de desembre.

Del Castillo, que sempre havia donat suport al PP, gira encara més a la dreta per convertir-se en l'emblema de Vox i alçar la veu per casa seva, tal com ha informat El Espanyol. Malgrat que no anirà a les llistes del partit, ha estat ell mateix qui ha confirmat al diari que els ajudarà "en tot el que pugui".

El pare de Marta del Castillo diu que està "cansat de tantes tonteries, del llenguatge políticament correcte dels candidats" i assegura que el partit de Santiago Abascal diu el que "realment pensa el carrer".