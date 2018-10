Cospedal es va reunir en secret amb Villarejo

L'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal es va reunir amb l'excomissari José Manuel Villarejo de manera secreta a la seu del PP del carrer Gènova, segons revelen noves gravacions d'àudio publicades per 'Moncloa.com'. La reunió es va produir el 21 de juliol del 2009 i va ser organitzada juntament amb el marit de Cospedal, Ignacio López del Hierro, quan ja s'havia destapat el cas Gürtel. Segons el digital, la llavors número 2 del partit es va encarregar que Villarejo entrés de manera discreta a l'edifici fins a la setena planta. La trobada es va allargar més d'una hora i mitja i el llavors líder del PP Mariano Rajoy no hi era.

En la reunió al carrer Gènova, Cospedal i Villarejo es demanen confidencialitat mentre el comissari estava gravant tota la conversa. El policia va entrar a la seu del partit amb un cotxe del PP a través del pàrquing perquè no fos vist i va pujar directament a la setena planta quan l'edifici estava gairebé buit. Tal com va avançar 'Moncloa.com' ahir dilluns, el marit de Cospedal portava més d'un mes veient-se amb el comissari en una cafeteria de Madrid i en aquestes converses, López del Hierro rebia informació privilegiada del policia sobre el cas Gürtel, segons el digital.