Cs trenca el front amb el PP que els permetia bloquejar els Pressupostos

Ciutadans va fer un primer pas per sorpresa per permetre el desbloqueig de la proposició de llei d'estabilitat pressupostària i un futur debat dels Pressupostos impulsats pel Govern de Pedro Sánchez amb el suport de Podem. Ciutadans es va desmarcar així de l'estratègia que ha seguit durant l'últim mes amb el PP. Tots dos havien ampliat el termini fins en tres ocasions per presentar esmenes a la proposició de llei pretesa per l'Executiu que eliminava la capacitat de veto actual del Senat, on els populars tenen majoria absoluta. El gir de Ciutadans canvia en teoria el joc de majories amb què el PP bloquejava fins ara aquests tràmits a la Mesa del Congrés, però no aclareix definitivament el camí perquè el pressupost sigui debatut ni aprovat.

El partit que lidera Albert Rivera va avançar, per una banda, que pretén mantenir aquesta nova actitud amb gairebé altres quaranta iniciatives que estaven bloquejades a la pràctica per la via de demanar una vegada i una altra l'ajornament en la presentació d'esmenes. La majoria que compon el PP i Ciutadans a la Mesa del Congrés permetia fins ara aquest bloqueig, que ha estat objecte de crítica diària pels portaveus socialistes i del Govern. Aquesta obertura, però, no vol dir encara que la tramitació de les lleis pendents agafi velocitat, ja que pot haver-hi una altra aturada i ajornaments per la presentació d'esmenes parcials.

Darrere d'aquesta decisió de Ciutadans hi ha un desig evident de diferenciar-se del PP i que es produeixin debats en els quals tots dos partits, per separat, puguin marcar la seva posició. És important en el cas de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, ja que el Govern, a través del grup socialista, no va aconseguir que es reformés aquesta llei amb l'estratagema d'introduir una esmena en una altra norma gairebé sense relació. El PP i Ciutadans van aturar aquesta estratègia a la Mesa.

El Govern s'ha vist obligat a intentar canviar-la per la via ordinària i sempre que el PP i Ciutadans volguessin. Aquesta reforma persegueix que la llei pressupostària no es quedi bloquejada al Senat, on el PP té majoria, sinó que torni al Congrés, on podrà tirar endavant i incloure els 6.000 milions d'euros que l'Executiu vol sumar als Pressupostos de 2019.

Des de Cs s'aclareix, però, que la urgència i lectura única per modificar aquesta llei d'estabilitat proposada pel Govern ja va ser rebutjada, de manera que ara, seguint el tràmit ordinari, el text no estaria en disposició de concloure abans de l'estiu de 2019 i per tant no hi hauria temps perquè sortissin endavant fins llavors.