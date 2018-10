Els EUA desplegaran 5.200 soldats a la frontera per l'arribada de la caravana

L'Exèrcit dels Estats Units desplegarà més de 5.200 soldats a la frontera amb Mèxic, alguns dels quals portaran armes. «Crec que el president Donald Trump ha deixat molt clar que la seguretat de la frontera és un tema de seguretat nacional», va assenyalar el general Terrence O'Shaughnessy, cap del Comandament del Nord de l'Exèrcit.

El propi Trump va denunciar que entre els milers de migrants centre-americans que formen part de la caravana que avança per Mèxic cap a la frontera amb els Estats Units hi ha nombrosos membres de bandes i va tornar a deixar clar que no tolerarà una «invasió» del país.

«Moltes bandes i algunes persones molt dolentes estan barrejades en la caravana que es dirigeix a la nostra frontera sud», va destacar, tot demanant que «si us plau, torneu, no sereu admesos als Estats Units si no ho feu mitjançant el procés legal». «Aquesta és una invasió del nostre país i el nostre Exèrcit us està esperant», els va advertir en un missatge al seu compte de Twitter.

Per altra banda, un nou grup de més de 300 migrants va sortir diumenge del Salvador amb destí als Estats Units seguint els passos de la massiva caravana de migrants centre-americans que actualment travessa el territori mexicà. El grup va creuar el pas fronterer de Tecún Umán, entre Guatemala i Mèxic, on es va enfrontar als agents de policia. Un migrant hondureny va perdre la vida en ser colpejat al cap per una bala de goma disparada per agents mexicans. El Govern de Guatemala va lamentar els fets en un comunicat en el qual va assenyalar que els migrants no van aprofitar l'oportunitat de diàleg i que, en comptes d'això, van llançar pedres i ampolles.