Moren 189 persones en un accident d'avió a les costes de l'illa de Sumatra

Un avió de la companyia Lion Air es va estavellar poc després d'enlairar-se davant de les costes de l'illa de Sumatra, a Indonèsia, amb 189 persones a bord. L'aeronau va patir el sinistre quan es dirigia a la localitat de Pangkal Pinang des de Djakarta, la capital indonèsia. Les autoritats d'Indonèsia treballen amb la hipòtesi que no hi ha supervivents. «La meva predicció és que ningú ha sobreviscut», va assegurar el director d'Operacions de l'Agència Nacional de Recerca i Rescat d'Indonèsia, Bambang Suryo Aji. «És possible que les 189 persones hagin mort», va afegir.

La Comissió Nacional de Seguretat del Transport va explicar que a bord de l'avió hi havia dos pilots i sis membres de la tripulació, mentre que entre els passatgers hi havia dos nens i un nadó.

Els equips de salvament van recuperar diverses restes de cossos de passatgers que van introduir a nou bosses, a més de fragments de l'aeronau, estris personals i documents de passatgers. Les restes van ser traslladades a l'Hospital de la Policia Nacional de Bhayangkara, a Djakarta. Bambang va explicar que l'avió es va estavellar contra l'aigua quan sobrevolava el mar de Java a uns 3.000 peus d'altura, davant de la costa de Karawang, a l'oest de la illa de Java.

El pilot de l'aeronau va sol·licitar permís per tornar a l'aeroport de Djakarta amb prou feines dos minuts després d'enlairar-se des de l'aeròdrom. «Vam rebre una sol·licitud del pilot per retornar a la base. El controlador de trànsit aeri va donar permís per retornar i hi ha un enregistrament sobre això», va explicar el president d'AirNav, Novie Riyanto.

No troben el fuselatge



A l'hora de tancar aquesta edició, els equips de rescat no havien aconseguit trobar el fuselatge de l'avió, encara que sí que es van trobar algunes parts de l'aeronau. A les tasques de salvament participen efectius de l'agència de Recerca i Rescat, les Forces Armades i la Policia. La Marina indonèsia va desplegar el buc Rigel-933 amb un equip de 40 bussos per intentar localitzar les víctimes del sinistre aeri, que es creu que estarien atrapades dins de l'aparell.

Soerjanto Tjahjono, portaveu de la comissió de seguretat de transport, va destacar que «es recollirà tota la informació possible de la torre de control» per discernir les causes del sinistre. Així mateix, va destacar la importància de recuperar les caixes negres de l'aeronau.

L'empresa Boeing va explicar que es troba «supervisant de prop» la situació. Paral·lelament, el director executiu del grup Lion Air, Edward Sirait, va assenyalar que estan recopilant tota la informació possible per poder explicar les causes del sinistre.