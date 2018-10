Trump vol «treballar estretament» en matèria militar amb Bolsonaro

El president dels Estats Units, Donald Trump, va felicitar el vencedor de les eleccions presidencials al Brasil, Jair Bolsonaro, i va expressar la seva voluntat de «treballar estretament en matèria comercial, militar i en tota la resta». Els dos líders van mantenir una «bona conversa» telefònica, en paraules de Trump, que va destacar que Bolsonaro es va imposar «per un marge substancial» al seu rival, l'exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad. «Excel·lent trucada», va proclamar el mandatari nord-americà.

Segons un comunicat de la Casa Blanca, Trump i Bolsonaro van acordar «treballar conjuntament per millorar les vides dels nord-americans i brasilers, així com de la gent de tota Amèrica». També el president electe brasiler va mostrar a Twitter, després de la conversa amb Trump, el seu desig d'«unir les dues grans nacions i avançar en el camí de la llibertat i la prosperitat». En aquest sentit, va destacar que Trump el va felicitar per una «elecció històrica».

Per part seva, la Comissió Europea va mostrar respecte per «l'elecció democràtica del poble brasiler» i va assegurar que la Unió Europea espera treballar amb el nou Govern de Bolsonaro, rebaixant així les crítiques expressades pel comissari d'Afers Econòmics i Financers, Pierre Moscovici, que va atribuir la victòria del «populista d'extrema dreta» a certa «fatiga democràtica» contra la qual va instar combatre.

Paral·lelament, l'agència Fitch, que assigna al país sud-americà una nota BB- amb perspectiva estable, considera que el nou govern brasiler haurà d'afrontar «profunds» reptes fiscals per tirar endavant una agenda de reformes estructurals sobre l'abast de la qual encara persisteix la incertesa.

El president electe del Brasil visitarà Xile en el seu primer viatge internacional. Bolsonaro va acordar amb el president xilè, Sebastián Piñera, fer el viatge quan es recuperi totalment de l'apunyalament que va patir durant un acte de campanya el passat setembre.