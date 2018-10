Villarejo va filtrar al marit de Cospedal informació sobre investigacions al PP

L'excomissari Villarejo va traslladar al marit de Maria Dolores de Cospedal, l'empresari Ignacio López del Hierro, informació sobre l'Estat de diverses investigacions sobre corrupció que afectaven el PP, segons van divulgar Moncloa.com i El Confidencial, que van difondre gravacions de converses que van tenir lloc entre juny i novembre del 2009, just després de l'inici del cas Gürtel, que investigava aleshores Baltasar Garzón.

Segons aquestes informacions, l'excomissari va utilitzar l'accés a fonts privilegiades de què disposava i els coneixements fruit de la seva participació a les investigacions per filtrar dades clau al marit de l'aleshores mà dreta de Mariano Rajoy.

Dels àudios difosos es pot concloure que Cospedal coneixia els contactes entre el seu marit i Villarejo. Entre altres, López del Hierro destaca que «em preguntava la nostra amiga..., diu, escolta, mira a veure si el teu amic sap per on aniran aquests», en suposada referència a les investigacions. Villarejo respon: «Hi ha teca, hi ha molta teca», i assegura que s'estan «aconseguint coses».

Cospedal va reaccionar a aquestes informacions mitjançant un comunicat en el qual no va negar que la persona que se sent en els àudios conversant amb Villarejo sigui el seu marit, però va assegurar que aquests contactes «no van canviar res». Segons l'exnúmero dos del Partit Popular, les converses tracten temes que «estan judicialitzats des de fa nou anys».