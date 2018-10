Cospedal es va reunir amb Villarejo al seu despatx de la seu del PP

L'ex-secretària general del PP Dolores de Cospedal va tenir una reunió de més d'una hora i mitja amb l'excomissari de la Policia José Manuel Villarejo al seu despatx a la seu de Gènova el juliol del 2009, en una trobada en la qual hi va ser present el seu marit, Ignacio López Hierro. Els àudios divulgats per Moncloa.com reflecteixen que López Hierro va afavorir la reunió entre Villarejo i la dirigent del PP. Com mostren els enregistraments, la reunió es va produir a tres bandes poc temps després d'esclatar l'escàndol de la Gürtel.

Com es pot escoltar a les filtracions, la dirigent popular es preocupa perquè la reunió amb Villarejo es dugui a terme de manera discreta, i demana que el policia entri en un cotxe oficial del PP i passi directament al seu despatx de la setena planta de Gènova, després d'entrar pel garatge.

Paral·lelament, segons El País, en aquesta reunió Cospedal va preguntar al policia per alguns dels implicats a la trama, com l'aleshores tresorer del PP Luis Bárcenas o alguns dirigents de la Comunitat de Madrid.

L'ex-secretària general del PP va treure transcendència a la difusió de les seves converses amb l'excomissari incidint que no està «preocupada» per altres gravacions que puguin sortir perquè ella mai va mentir i sempre va admetre que coneixia i havia parlat amb el policia, que ara està en presó preventiva.

Des del seu punt de vista, en aquest cas «l'única diferència» és que «alguns han mentit sobre si coneixien aquesta persona i havien estat amb ella», va assenyalar, en referència a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que inicialment negar conèixer al controvertit policia, mentre que ella ha dit la veritat en tot moment. «Jo no he mentit mai i no crec que aquest tema tingui més transcendència que unes converses privades que surten a la llum, no crec que hi hagi més transcendència, la veritat», va assenyalar.