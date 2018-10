L'administradora de RTVE qualifica un diputat del PP de «mesquí i miserable»

L'administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, va qualificar de «mesquí i miserable» Ramon Moreno, el portaveu del grup del PP a la comissió mixta de control parlamentari, que ahir revisava per segona vegada la tasca d'aquesta periodista al capdavant de la corporació. Quan el diputat va fer referència al fill de Mateo, que va realitzar traduccions per a nombrosos programes de la cadena pública, l'administradora va insultar-lo

El diputat del PP va assegurar que la referència al fill de la periodista només era conseqüència de la possibilitat d'«un conflicte d'interessos familiars», en constar com a administrador de la societat mercantil de la seva mare, al seu torn administradora provisional única de RTVE.

No va ser Moreno l'únic parlamentari que es va manifestar ofès per les explicacions de Mateo, ja que aquesta va posar en dubte el propi caràcter de la comissió mixta de control parlamentari, formada per diputats i senadors: «Aquestes compareixences són un teatret. Ja sé que van contra el PSOE, però aquest teatret és molt desagradable, que afronto perquè la democràcia ho mereix».

El desencontre principalment va ser amb els parlamentaris populars, als quals l'administradora provisional ja va advertir a la seva primera intervenció: «Senyors i senyores del PP, deixin de llançar tota la seva artilleria contra la televisió publica, és també la seva televisió, és la televisió de tots i per a tots, i vull demanar als espanyols que tornin a confiar en la televisió publica».

L'administradora va respondre per primera vegada sobre la seva societat patrimonial, ja que podria haver servit com a instrument per eludir el pagament d'impostos. En aquest sentit, Mateo va assegurar que «mai» ha rebut «cap notificació per part d'Hisenda en els 25 anys de vida que ha tingut pel que fa a la liquidació dels diferents impostos de la qual és subjecte passiu». La societat patrimonial es va crear el 1993, va relatar, amb el «principal objecte social» de l'«arrendament d'immobles», segons el Registre Mercantil.