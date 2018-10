Milers de productes homeopàtics deixen de ser legals a Espanya

Un total de 2.008 productes homeopàtics han estat validats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) després d'un procediment que va iniciar el Ministeri de Sanitat amb Dolores Monserrat i que van continuar Carmen Montón i ara Luisa Carcedo. Amb aquesta validació opten a seguir en el mercat. La resta, milers, hauran de ser retirats de forma immediata. L'AEMPS acaba de publicar la llista de medicaments homeopàtics que han comunicat la seva intenció d'adequar-se a la nova regulació i compleixen els requisits establerts per sol·licitar l'autorització de comercialització. Amb això, fan el primer pas cap a la seva regulació completa, però encara no estan aprovats.

Sis mesos després que es publiqués l'ordre que regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment, el BOE ha publicat l'annex amb els fàrmacs que poden iniciar la sol·licitud d'autorització, el calendari per a aquesta presentació i, finalment, l'ordre de retirada del mercat dels medicaments homeopàtics que no estan a l'annex. No obstant això, les companyies titulars dels productes que han de ser retirats de la venda podran recórrer la decisió.