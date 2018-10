Sánchez es mostra obert a dialogar dels Pressupostos amb Ciutadans i PP

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va mostrar «obert» a parlar amb totes les forces parlamentàries del Congrés, tant «a esquerra i dreta», per «aconseguir els millors Pressupostos que necessita Espanya per al proper any». «Estic disposat a parlar amb tots i cadascun dels grups si hi ha voluntat real de que no hi hagi bloqueig», va destacar el cap de l'Executiu, després d'estendre la mà explícitament a PP i Ciutadans, ja que va defensar deixar enrere el «bloqueig» i obrir una «nova etapa» presidida pel diàleg i l'acord.

Sánchez es va pronunciar en aquests termes en una conferència a València, en el marc del XXI Congrés Nacional de l'Empresa Familiar, en què, així mateix, va participar en un col·loqui en el qual els empresaris presents li van demanar que no insisteixi en mesures «curtplacistes» per continuar en el poder.

En la seva intervenció, el president del Govern va mostrar la seva disposició a «estudiar totes les propostes de l'oposició que siguin raonables per a millorar el pressupost», del qual va defensar que és «sensat, dóna estabilitat i seguretat al país». Per a Sánchez, el «bloqueig ha de ser el passat, i el present i el futur han d'estar presidits per la voluntat de dialogar i acordar».

En el torn de preguntes i qüestionat sobre si confia que els Comptes surtin endavant, va destacar que «confio i a més reivindico la necessitat de treure uns Pressupostos per al 2019 que han de ser adequats a l'evolució de la nostra economia». A més, va insistir que vol mirar «a esquerra i a dreta». «Si tots els grups parlamentaris estan demanant uns Comptes, el Govern el que farà és estendre ponts i la mà amb les diferents formacions parlamentàries», va explicar.

Així, va insistir que està «disposat a parlar» amb el grup parlamentari de Cs i amb el PP perquè, segons la seva opinió, el que «ha de moure'ns» és «l'interès general». «El bloqueig és el passat, hem d'obrir una nova etapa al nostre país presidida pel diàleg i l'acord», va afegir. Per tant, va reivindicar la necessitat dels Pressupostos i la proposta que el Govern ha portat a Brussel·les perquè «demostra el compromís d'Espanya amb les obligacions europees, amb la cohesió social i la salut dels comptes públics».

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va avançar que el seu grup parlamentari intentarà bloquejar a la Mesa del Congrés els Pressupostos que presentin el Govern i Podem per al 2019 si no respecten el camí del dèficit de l'1,3%, que va ser el que va aprovar la cambra baixa mentre governava Mariano Rajoy. «Votarem amb les dues mans en contra d'aquests pressupostos, evitarem per tots els camins i amb tots els instruments que aquests mals comptes es posin en marxa», va afirmar Rivera en la reunió del grup de Ciutadans a la cambra baixa.



«Pacte a la presó»

El líder de la formació taronja va qualificar d'«indigne per a Espanya» que es puguin presentar uns pressupostos que inclouen un «pacte a la presó» entre el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias.

Paral·lelament, la portaveu del Grup Popular al Congrés, Dolors Montserrat, va sol·licitar a Ciutadans que «impedeixi» els Pressupostos de Pedro Sánchez perquè, segons va dir, són «dolents» per als espanyols. Segons el seu parer, Cs ha d'evitar que prosperin aquests comptes i no fer com quan va dir que la legislatura estava «liquidada» i «va obrir el camí de la moció de censura» que va portar el PSOE a la Moncloa.