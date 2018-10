Troben mort a la seva cel·la un conegut mafiós als Estats Units

James Whitey Bulger, un conegut mafiós i confident de l'FBI detingut el 2011 després de romandre fugit 16 anys, va ser trobat mort en una presó federal de l'estat de Virgínia de l'Oest. Bulger, de 89 anys, va ser trobat mort a la presó de Hazelton, fins on havia estat traslladat fa pocs dies.

Les autoritats estan investigant l'incident com un homicidi, tot i que de moment no estan clares les causes de la seva mort. L'FBI va explicar que està investigant el que ha passat i que aviat informarà.

Fonts esmentades pel diari nord-americà The Boston Globe van assenyalar que un pres amb llaços amb la màfia que es troba internat a Hazelton està sent investigat, tot i que cap font oficial va voler confirmar que ja existeix un sospitós.