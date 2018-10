El Vaticà aclareix que no ha dit res sobre el lloc d'inhumació de Franco

El portaveu del Vaticà, Greg Burke, va aclarir que durant la reunió entre el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, i la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, Parolin «en cap moment es va pronunciar sobre el lloc de la inhumació» de Francisco Franco, encara que va veure «oportuna» la solució d'explorar altres alternatives a l'enterrament a La Almudena a través del diàleg amb la família.

«En relació amb la reunió que van mantenir el secretari d'Estat de la Santa Seu i la vicepresidenta del Govern d'Espanya vull precisar el següent: el cardenal Pietro Parolin no s'oposa a l'exhumació de Francisco Franco si així ho han decidit les autoritats competents, però en cap moment es va pronunciar sobre el lloc de la inhumació», va assenyalar Burke.

Per part seva, Calvo es va reafirmar en l'anunci que va acordar amb Parolin «treballar conjuntament tant l'Església catòlica com el Govern per trobar una sortida al fet que les restes de Franco no s'inhumin a La Almudena». Calvo va assenyalar que ella no entra en «com ells» puguin organitzar-se internament per desenvolupar aquest acord entre el Govern i la Santa Seu, però la vicepresidenta va ser contundent a l'hora d'afirmar que el seu interlocutor al Vaticà va comprendre que l'Executiu espanyol està obligat a impedir que la figura de Franco i la dictadura que va representar puguin ser enaltits a cap lloc, perquè això seria «il·legal» i «el Govern no ho consentirà».

L'Executiu considera que els articles 15 i 16 de la Llei de Memòria Històrica, així com el preàmbul del Reial Decret de 24 d'agost per a l'exhumació de les restes de Franco, que es refereixen a la no exaltació del franquisme, l'habiliten per impedir l'enterrament de les restes del dictador a la cripta de la Catedral de La Almudena. Fonts de l'Arquebisbat de Madrid van assenyalar que no s'han produït contactes sobre la inhumació de les restes del dictador.