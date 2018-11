Alerta per l'augment a França de naixements de nadons sense extremitats

El Ministeri de Salut de França va informar que obrirà una investigació davant l'augment de naixements de nadons sense mans ni braços en els últims anys al país i, en concret, després de l'aparició de diversos casos nous aquesta setmana. Els registres hospitalaris mostren que els defectes a les extremitats ocorren a 1,7 per cada 10,000 naixements, el que suposa prop de 150 casos per any a França. Els defectes de naixement poden tenir múltiples causes, inclosos trastorns cromosòmics, ús de drogues o exposició a substàncies tòxiques.

L'Agència de Salut Pública va informar que ha identificat 11 casos addicionals de nadons nascuts amb defectes a les extremitats entre els anys 2000 i 2014 al camp d'Ain, a l'Est de França i prop de la frontera amb Suïssa, on ja es van notificar set casos entre 2009 i 2014.

També es van produir naixements de nadons amb malformacions a dues zones de l'oest de França: quatre a l'àrea de Morbihan entre 2011 i 2013, i tres a Loire-Atlantique el 2007 i 2008. Els informes han despertat alarma entre els francesos que algun tipus de toxina en els aliments, l'aigua o l'aire podria ser-ne responsable.

Una investigació inicial realitzada a principis d'octubre va trobar que la incidència de defectes a les extremitats a l'Oest de França no era major que a altres parts del país, si bé ara s'ha obert una investigació més àmplia. «És molt complicat, hem d'investigar la història de les famílies», van explicar les autoritats franceses.