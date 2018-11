Pablo Casado, sobre Cospedal i la seva reunió amb Villarejo: «Ha donat explicacions i no ha mentit»

El president del PP, Pablo Casado, ha marcat distàncies amb María Dolores de Cospedal aquest dijous en ser preguntat per les converses en les quals l'exsecretària general del PP encarregava "feines puntuals" a l'excomisari José Manuel Villarejo. "El meu únic compromís és amb els afiliats que em van escollir president per primera vegada en un procés obert de primàries, el meu compromís és d'exemplaritat, transparència i rendició de comptes, qualsevol conducta que s'aparti d'això comptarà amb el meu rebuig", ha declarat en ser preguntat per les filtracions. En la mateixa compareixença, Casado ha acusat el president espanyol Pedro Sánchez de posar "en dubte" la feina del poder judicial, el dia abans que la Fiscalia presenti els escrits d'acusació contra els polítics independentistes.

Així mateix, Casado ha afirmat que l'ascens de Villarejo, empresonat per l'Operació Tàndem i investigat per per suposats delictes d´organització criminal, suborn i blanqueig de capitals, es va produir mentre governava el PSOE. "L'estructura 'pseudopolicial' de la qual es parla (als àudios) es va crear amb un govern socialista i es va desarticular durant un govern del PP. El que ha passat al mig, ho rebutjo categòricament i em comprometo que quan sigui president del Govern no torni a repetir-se", ha sentenciat.

A més, també ha defensat que l'exministra de Defensa "no ha mentit", "a diferència d'altres persones que també s'han reunit amb Villarejo", en referència a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que també va mantenir contactes amb Villarejo mentre era fiscal, un comportament pel qual el PP ha demanat la dimissió de la socialista en repetides ocasions.

Preguntat per si tenia constància dels "treballs puntuals" que Cospedal i el seu marit, l'empresari José Ignacio López del Hierro, van encomanar a Villarejo, Casado ha respost: "Tot el que he hagut de dir ja ho he dit, això va passar fa deu anys i tinc absoluta tranquil·litat per part meva i em remeto a les explicacions que ja s'han donat". Pablo Casado és president del PP des d'aquest estiu i després d'un procés de primàries on va comptar amb el suport de Cospedal.

Casado adverteix Sánchez que "està deslegitimat per defensar un país que els seus socis volen destruir"

D'altra banda, en la mateixa compareixença, Casado ha aprofitat per acusar el president espanyol Pedro Sánchez de posar "en dubte" la feina del poder judicial, el dia abans que la Fiscalia presenti els escrits d'acusació contra independentistes empresonats al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional.

Segons el cap de files popular, "és gravíssim" que l'executiu de Sánchez llanci missatges criticant la instrucció del jutge Pablo Llarena i es negui a veure els "criteris objectius" de la Fiscalia per acusar del delicte de rebel·lió els polítics sobiranistes empresonats. "Ho fan per mandat dels seus socis independentistes", ha assegurat abans d'afegir que el socialista "no està legitimat" per seguir a la presidència, i ha lamentat que "a Espanya es mani des dels barrots d'una presó".

El president del PP ha llançat un últim missatge a Sánchez: "o es posa al costat de la llei", ha advertit, "o si no queda deslegitimat per defensar el país que els seus socis volen destruir".