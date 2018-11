Ábalos demana humilitat als Franco i lamenta el debat sobre l'exhumació

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va demanar als descendents de Francisco Franco «humilitat», després de «tants anys d'arrogància, imposició i eliminació del discrepant», «per a ells mateixos i, ja que els agrada tant la pàtria, per estima a la pàtria».

El també secretari d'Organització del PSOE es va pronunciar en aquests termes en un acte en el cementiri de Paterna, a València, al costat del mur d'afusellament on es calcula que el règim franquista va afusellar més de 2.000 persones. També hi van participar la secretària general provincial, Mercedes Caballero, i l'alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo.

En la seva intervenció, Ábalos va recordar les víctimes del franquisme i va destacar que des del PSOE sempre han reivindicat «la memòria i el testimoniatge de tantes persones que van patir la privació de llibertat». En aquest sentit, va lamentar que a Espanya continuï el debat sobre l'exhumació de les restes d'un dictador, quelcom que a un altre país seria «impensable». «S'ho han plantejat alguna vegada a Alemanya? I a Itàlia?», es va preguntar.

Per això, va insistir en la necessitat de «la veritat, la reparació i la justícia». «Semblava que la veritat s'obria pas i ens quedava la reparació i la justícia, però avui, després de tants anys, cal lluitar per la veritat, la primera premissa que crèiem buidada, perquè en aquests anys de tanta postveritat i mentides hi ha qui vol reescriure la història i amb total impudícia», va afirmar.

Així, va lamentar, en referència a la Fundació Francisco Franco, que puguin reivindicar «no sé quin dret democràtic» aquells que «van aixafar la democràcia i que van cosir a trets tot lluitador de la democràcia». «Com pot permetre's la família Franco sentir-se orgullosa d'aquesta herència? Jo demanaria una mica més d'humilitat després de tants anys d'arrogància, imposició i eliminació del discrepant. Els demanaria humilitat per a ells mateixos i, ja que els agrada tant la pàtria, per estima a la pàtria», va reclamar.

Per al ministre de Foment, cal intentar pensar sempre «en la conciliació i el futur i no recórrer a l'odi», circumstància que, al seu judici, «uns altres han aprofitat per mantenir el seu propi odi i intentar reescriure la història».



«Assassí»

«Alguns diuen 'és que era un general', però un general només no era, perquè n'hi ha de bons, delinqüents i assassins, com aquest», va subratllar per reprovar, així mateix, que s'intenti «homologar» Franco com si fos «un cap d'Estat o un altre president normal». «No, no integrem com a normal allò reprotxable, allò execrable i condemnable», va remarcar.

Ábalos va voler resoldre el seu discurs recordant les famílies de les víctimes del franquisme perquè «són les que queden i han de sofrir i seguir amb la vida, acompanyats no només pel dolor, sinó per la humiliació per no poder expressar el seu propi dolor».

Així mateix, va insistir en la necessitat de reivindicar «la veritat i la nostra pròpia història». En cas contrari, va advertir que s'està condemnat «a repetir-la i haver d'estar suportant persones que relativitzen el que va ser la dictadura». «Això és intolerable perquè és una pàgina de la nostra història de la qual no ens podem sentir orgullosos, excepte aquells que van fer tot el possible per acabar amb aquesta ignomínia», va resoldre.

Preguntat per si li consta que des del Govern s'hagi nomenat algun mediador amb la família Franco, va assegurar que no ho sap i que no en té «ni idea».