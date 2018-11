Un centenar de detinguts a França en una «purga» en contra de la policia

La policia de França va arrestar ahir més de cent persones després que diverses bandes de joves emmascarats acudissin a diversos suburbis de París i al centre de Lió per una crida en xarxes socials a una «purga» contra la policia.

Els agents van haver de llançar gasos lacrimògens contra centenars de joves que es van concentrar al centre de Lió i que van trencar aparadors de botigues.

Al barri de Seine-Saint-Denis, al nord de París, una botiga d'esports va ser saquejada i diversos joves que van robar una botiga d'ultramarins van atacar diversos agents amb àcid.

Les autoritats van dir que els disturbis van ser animats per missatges a través de les xarxes socials aparentment inspirats en la pel·lícula de terror La Purga, que mostra una distòpia violenta en la qual tots els crims són legalitzats durant una nit. Un home que va escriure un missatge a Snapchat demanant una «purga» contra les forces policials va ser detingut a principis d'aquesta setmana. «Halloween ha de seguir sent una celebració, la purga no és una broma, és una amenaça», va dir el ministre de l'Interior, Christophe Castaner.