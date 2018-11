Investiguen un milionari promotor del Brexit per delicte electoral

L'empresari britànic Arron Banks, promotor d'una de les campanyes pel Brexit en el referèndum de 2016, està sent investigat per possibles delictes comesos en aquest període, van informar ahir les autoritats del Regne Unit. Després de conèixer-se la notícia, Banks, que va ser benefactor de l'euròfob Partit de la Independència (UKIP), va dir que confiava que la investigació de l'Agència Nacional del Crim (NCA) «posarà fi a les ridícules acusacions» llançades en contra seva per la Comissió Electoral. L'NCA va confirmar en un comunicat que investiga Banks i la seva col·laboradora Elizabeth Bilney, juntament amb altres sospitosos.

L'Agència examinarà les activitats dels grups Better for the Country i LEAVE.EU, que van promoure la sortida del Regne Unit de la UE en la consulta de juny de 2016. Es va remetre el cas a l'NCA perquè se sospita que «els diners lliurats a Better for the Country van provenir de fonts no permeses».