El jutge que va condemnar Lula, ministre de Justícia de Bolsonaro

El jutge federal Sergio Moro, que va condemnar l'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva per corrupció, va anunciar ahir que accepta l'oferta del president electe, Jair Bolsonaro, per ser el ministre de Justícia del seu futur Govern. Moro va viatjar des de Curitiba, on es troba el seu jutjat, fins a Rio de Janeiro, quarter general de Bolsonaro i el seu equip, per reunir-se durant més d'una hora amb el líder ultradretà, segons va informar la premsa brasilera.

«Després d'una reunió personal en què van ser discutides les polítiques per a la cartera (de Justícia), he acceptat honrat l'oferta», va dir Moro en un comunicat.

Bolsonaro va confirmar la notícia a Twitter. «La seva agenda contra la corrupció i contra el crim organitzat, amb respecte a la Constitució i les lleis, serà el nostre nord», va proclamar. La decisió del jutge federal no ha estat cap sorpresa perquè dimarts, quan Bolsonaro li va assenyalar públicament per al càrrec, ja va emetre un comunicat en el qual es va declarar «honorat».

Moro va explicar que, tot i que li pesa deixar enrere més de 20 anys de carrera judicial, «la perspectiva d'implementar una forta agenda contra la corrupció i contra el crim organitzat, amb respecte a la Constitució, a la llei i als drets» l'hi ha fet acceptar. «És un bé més gran», va sostenir.

Tot i això, va aclarir que «l'Operació Renta Jato», en què s'investiga una xarxa de cobrament de suborns a canvi de favors polítics, seguirà en marxa malgrat la seva absència. L'any passat, Moro va condemnar Lula a nou anys de presó per acceptar un tríplex de luxe a Sao Paulo com a pagament de la constructora OAS als seus favors polítics. A l'abril, la segona instància va confirmar la sentència i va elevar la pena a dotze anys. Des de llavors, l'expresident està empresonat.



Nou Govern

Bolsonaro, que prendrà possessió del càrrec l'1 de gener, va guanyar la primera volta del 7 d'octubre, quedant-se a tan sols quatre punts de la presidència del Brasil, i el 28 d'octubre va repetir victòria electoral derrotant l'esquerrà Fernando Haddad.

La setmana que ve es coneixerà el seu Govern al complet però ja ha revelat alguns noms. A més de Moro, Onyx Lorenzoni serà cap de Gabinet; el general Augusto Heleno, ministre de Defensa; l'astronauta Marc Pontes, ministre de Ciència i Tecnologia; i Paulo Guedes dirigirà un súper ministeri integrat per les antigues carteres d'Economia, Hisenda, Planificació i Indústria i Comerç Exterior.

El president electe va informar a Twitter que en els dies següents donarà a conèixer la resta del seu Gabinet per les xarxes socials. «Els nostres ministres no seran condemnats per corrupció, com en els últims governs», va destacar.