Quatre detinguts per la mort d'un guàrdia civil a Badajoz

Quatre persones relacionades amb l'homicidi d'un guàrdia civil fora de servei van ser detingudes la matinada d'ahir a Don Benito (Badajoz).

Les detencions es van produir després d'«intenses gestions» realitzades per la Policia Nacional, encapçalades pel comissari provincial de Badajoz, Juan María Cervera, segons va informar la Delegació del Govern en nota de premsa.

Així, i després de diverses gestions amb el lletrat particular dels ara detinguts, es va aconseguir que els mateixos es personessin a la comissaria de la Policia Nacional de Don Benito, on es troben a l'espera de la tramitació del corresponent atestat per ser posats posteriorment a disposició de l'autoritat judicial.

La Delegació del Govern va felicitar la Policia Nacional per la feina feta, així com la Guàrdia Civil i policia local per la col·laboració prestada, alhora que ha lamentat els fets i va traslladar el seu «més sentit condol» als familiars de la víctima. Cal recordar que el mort era un home de 50 anys d'edat, Juan Francisco Lozano Díaz, que va perdre la vida la matinada d'ahir a la localitat de Badajoz de Don Benito per ferida d'arma blanca, després d'intervenir en un conflicte particular.

El guàrdia civil estava destinat a Zarauz (Guipúscoa) i va ser agredit a la part del tronc superior per tres persones. La víctima va ser atesa per una ambulància medicalitzada comissionada per 112 Extremadura i després de realitzar-li la reanimació cardiopulmonar (RCP) durant una hora aproximadament es va certificar la seva mort.