Els treballadors de Google es mobilitzen contra l'assetjament sexual

Treballadors de Google de tot el món van protestar ahir en una acció coordinada internacionalment contra el que consideren que és una cultura que «protegeix» els assetjadors sexuals a l'empresa, després que el diari The New York Times publiqués el cas del cofundador d'Android Andy Rubin. Segons l'explicat pel rotatiu novaiorquès, el 2014 l'actual conseller delegat d'Alphabet (matriu de Google), Larry Page, va demanar la renúncia a Rubin en considerar la companyia «creïbles» unes al·legacions segons les quals aquest hauria forçat una empleada a practicar sexe oral amb ell en un hotel.

El cocreador del sistema operatiu per a mòbils Android -que Google va comprar el 2005- va abandonar llavors la companyia, però la seva renúncia es va presentar al públic com a «amigable», no es va fer cap esment a l'escàndol sexual i Rubin va rebre una compensació de 90 milions de dòlars. «L'article va obrir una finestra a una cultura que nosaltres, com a empleats de Google, coneixem bé», van indicar els organitzadors de la protesta d'ahir, Claire Stapleton, Tanuja Gupta, Meredith Whittaker, Celie O'Neil-Hart, Stephanie Parker, Erica Anderson i Amr Gaber.

«Aquestes històries són les nostres històries. Les compartim en veu baixa amb els nostres col·legues de confiança, amics i familiars. Som milers de treballadors, en tots els nivells de la companyia. I ja hem aguantat massa», van apuntar els organitzadors.

L'acció reivindicativa va consistir que, a les 11.10 del matí d'ahir, en cadascuna de les oficines de Google al món i durant uns minuts, els empleats que van voler van abandonar el seu lloc de treball i van sortir al carrer.

Les protestes es van iniciar als edificis que la companyia té en ciutats asiàtiques com Singapur i Tòquio, es van estendre per Europa en llocs com Londres, Dublín, Berlín i Zuric, i finalment ho van aconseguir EUA amb accions a Nova York, Chicago i diversos punts de Califòrnia. A Sant Francisco els manifestants portaven cartells en els quals es podien llegir consignes com «Ja n'hi ha prou de protegir els assetjadors».

«Tots els empleats de la companyia mereixen protecció. Lamentablement, la direcció ha demostrat que la nostra seguretat no és la seva prioritat. Hem esperat que ells ho resolguessin, però hem arribat a la conclusió que ningú ho farà si no ho fem nosaltres», van dir els organitzadors. A la marxa a Nova York es podien llegir pancartes amb missatges com «Els drets dels treballadors són drets de les dones» o «S'ha acabat el temps, empreses tecnològiques».