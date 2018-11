El cadàver del periodista saudita va ser dissolt en àcid

El cadàver del periodista saudita Jamal Khashoggi , assassinat el 2 d'octubre al consolat del seu país a Istanbul, va ser desmembrat per dissoldre'l en àcid més fàcilment, va assegurar Iassín Aktay, un conseller del president turc, Recep Tayyip Erdogan, en declaracions al diari Hürriyet. «Hem vist ara que no es van conformar amb desmembrar-lo, sinó que es van desfer del seu cos dissolent-lo», va explicar Aktay.

El periodista, que col·laborava amb el Washington Post, es va desplaçar al consolat d'Aràbia Saudita per obtenir el seu certificat de solteria i poder contraure així matrimoni amb la seva promesa turca, però mai va sortir de l'edifici. Després d'haver declarat al principi que Khashoggi va abandonar el consolat poc després d'haver entrat i després que va morir durant una baralla, Riad va acabar reconeguent l'assassinat i va al·legar que es va tractar d'«una operació no autoritzada» pel règim saudita.

La fiscalia d'Istanbul va afirmar que «la víctima va ser desmembrada» i que «es van desfer del cos». Un dirigent turc va explicar que les autoritats estudien la hipòtesi que el cos va ser dissolt amb àcid al consolat o a la residència del cònsol. «Volien assegurar-se que no quedés cap rastre del cos», va afegir Aktay, que mantenia estretes relacions amb el periodista. «Tots aquells llocs cap als quals ens porten les càmeres de vigilància han estat examinats i no trobem el cadàver», va explicar, tot afegint que «matar una persona innocent és un crim, el que van fer amb el cos és un altre crim i una vergonya».

Per part seva, el Govern de Noruega va convocar l'ambaixador de l'Aràbia Saudita a Oslo per tractar l'assassinat del periodista. «Hem tractat l'assassinat de Khashoggi i hem expressat el nostre punt de vista a l'ambaixador saudita diverses vegades després d'assabentar-nos», va explicar la ministra d'Exteriors noruega, Ine Eriksen Soereide.

La reunió amb l'ambaixador va tenir lloc dijous i, en ella, el Govern de Noruega va reiterar «que es pren molt seriosament» aquest tema, en el marc del qual s'ha intensificat la pressió internacional contra l'Aràbia Saudita.



Operació cancel·lada

Paral·lelament, la decisió del Govern alemany de suspendre les exportacions d'armes a l'Aràbia Saudita com a resposta a l'assassinat del periodista podria traduir-se en la pèrdua de centenars de llocs de treball en no vendre fins a 20 patrulleres ja contractades per les autoritats saudites amb una drassana del nord d'Alemanya. La companyia naval Luerssen, que opera una drassana a la localitat de Wolgast, a la costa bàltica al nord d'Alemanya, ja ha lliurat quinze patrulleres d'una comanda de 30 contractades pel regne saudita, segons ha pogut saber DPA.