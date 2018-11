Cospedal va encarregar a Villarejo que investigués la relació d'Arenas amb Bárcenas

L'ex-secretària general del PP Maria Dolores de Cospedal va encarregar al comissari ara empresonat José Manuel Villarejo investigar el seu company del PP andalús, Javier Arenas, a través de la fundació Estudios Europeos, que també apareixia a les primeres investigacions de la trama Gürtel. La feina li va encarregar el marit de Cospedal, Ignacio López del Hierro, segons es desprèn d'uns àudios que va divulgar el digital Moncloa.com, i la trobada es va produir dos mesos després de la reunió de tots tres a la seu del partit el 2009. A la conversa, s'escolta com Villarejo explica al marit de Cospedal que Arenas defensa «a mort» el tresorer del PP, Luís Bárcenas, que llavors ja era un dels principals investigats per la trama corrupta al PP.

Villarejo rebutja cobrar al PP per aquesta investigació. «Com podria cobrar al partit», assenyala l'excomissari, qui davant la insistència del marit de Cospedal suggereix que li aconsegueixi més feines o pagaments d'empresaris. «Una altra cosa és que quan vingui un pagament, o qualsevol empresari o el que sigui, en un moment determinat digueu: escolta, contracteu aquest que és de confiança. Això sí, però jo com podria cobrar al partit...», afirma.

Aquest encàrrec arriba després que en un altre enregistrament previ s'escolti com en una reunió a tres entre Cospedal, López del Hierro i Villarejo, l'excomissari comenta a la dirigent del PP que el nom d'Arenas apareix en la investigació de la Gürtel. En particular, el policia assegura que els negocis de Bárcenas estan «molt acreditats» amb Arenas i explica a Cospedal que el nom de l'exministre popular apareix a «anotacions i pagaments».

Cospedal va respondre a la nova filtració assegurarnt que «com a secretària general d'un partit, de la mateixa manera que qualsevol responsable institucional, tenia l'obligació de conèixer tot allò que afecta l'organització». Sobre la reunió amb Villarejo, la dirigent del PP va contextualitzar la trobada explicant que el comissari treballava per a un govern socialista i es va oferir a donar informació sobre una situació que estava «explotant» i afectava el carrer Génova. «Acabatsad'arribar al PP, nosaltres volíem saber què hi passava per la nostra obligació com a partit», va al·legar, tot destacant que no coneixia els mètodes del policia ni que estava sent gravada.

Sobre les seves converses amb Villarejo en les quals surt a relluir el paper de l'exministre Arenas en una fundació amb Bárcenas, Cospedal va explicar que es va preocupar de saber si eren veritat les informacions que apuntaven que Arenas estava vinculat a la trama, i en tot cas, va negar que demanés cap informació sobre aquest assumpte al llavors comissari. Cospedal va al·legar que davant de diverses dades amb aparença versemblant va haver de contrastar si eren «veritat o no».

Els àudios divulgats per Moncloa.com, no obstant això, apunten que López del Hierro va encarregar al policia elaborar un «dossier» sobre el paper d'Arenas a la fundació Asociación de Estudios Europeos, que tenia amb Barcenas i l'exeurodiputat popular Gerardo Galeote. A això, l'exnúmero dos del carrer Génova va respondre que aquest encàrrec no es va arribar a concretar i per tant mai no es va fer cap pagament a Villarejo. «No va haver-hi cap aportació d'informació posterior, ni va haver-hi res. No va haver-hi cap pagament», va reiterar.

Preguntada per si creu que compta amb el suport del líder del PP, Pablo Casado, Cospedal va defensar que ella sempre va dir la veritat sobre la seva relació amb Villarejo. D'aquesta manera, va rebutjar pronunciar-se sobre si aquest cas resulta un obstacle per a la seva possible candidatura a les eleccions europees. «Jo no he dit mai que no l'he conegut, no ho nego i no ho he arribat a negar», va al·legar l'exministra de Defensa, marcant distàncies amb el cas de la titular de Justícia, la socialista Dolores Delgado, que també s'ha vist esquitxada per altres enregistraments de l'excomissari.



Petició d'explicacions

Per part seva, la portaveu de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, va reclamar «més explicacions i més humilitat» al PP sobre el tema perquè, segons va incidir, es tracta d'un assumpte «molt lleig i molt seriós». Arrimadas va demanar als dirigents populars que «no es pensin que culpant-se els uns als altres o no responent a les preguntes, els espanyols s'oblidaran d'aquesta vergonya·. La representant de Cs va insistir que «és un assumpte molt lleig perquè s'ha intentat influir en les decisions judicials fent ús del poder polític».