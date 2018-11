Els EUA eximeixen 8 «jurisdiccions» de complir les sancions contra el petroli de l'Iran

El Govern dels Estats Units va anunciar que permetrà a vuit «jurisdiccions» seguir comprant petroli de l'Iran tot i les sancions que entraran en vigor el 5 de novembre i que afectaran també els sectors bancaris i de mercaderies. El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, i el responsable del Tresor, Steven Mnuchin, van explicar l'abast de les mesures que entraran en vigor dilluns, en el marc dels esforços de l'Administració de Donald Trump per afegir «màxima pressió» a la República Islàmica. Trump va anunciar la desvinculació de Washington dels compromisos adquirits en l'acord nuclear de 2015 amb Teheran, en considerar que aquest acord no garantia que el règim dels aiatol·làs no seguís amb la seva carrera armamentística i, en última instància, obtingués la bomba atòmica . No obstant això, ha confirmat que vuit «jurisdiccions» estaran exemptes de moment de complir les sancions en matèria de petroli.