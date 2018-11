Franco podria ser enterrat en un lloc privat de l'Almudena

El Govern no va tancar la porta al fet que les restes de Francisco Franco puguin ser enterrades en un «lloc privat» de la cripta de la parròquia de l'Almudena, sempre que es garanteixi que el dictador no pugui ser «enaltit» ni homenatjat de cap manera. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, Carmen Calvo va puntualitzar que el que diu la família és que les restes anirien, un cop exhumades del Valle de los Caídos, al lloc que posseeix a la cripta de «la parròquia de Santa Maria de Almudena, no a la catedral». La vicepresidenta va insistir que el Govern utilitzarà tots els mitjans disponibles, entre ells una esmena a la Llei de la Memòria Històrica que es reforma al Congrés, per donar cobertura a l'exhumació, amb l'objectiu que les restes de Franco vagin «a un lloc privat, decorós sense cap tipus d'enaltiment ni possibilitat de fer-ho».

En un altre ordre de coses, l'escultor corunyès Enrique Tenreiro, que va realitzar una pintada a la tomba de Francisco Franco, va denunciar que ha rebut amenaces a les xarxes socials, tot i que, segons va explicar, no les denunciarà de moment. «Si això no s'atura, sí que ho denunciaré», va explicar en cas que persisteixi aquesta actitud. Amb tot, va aclarir que s'estan fent «captures» de les amenaces per si finalment fossin objecte de denúncia, alhora que va assenyalar que la Guàrdia Civil està «revisant» el seu Facebook.

Ho fa, segons va explicar, per veure si en ell es contenen afirmacions que puguin ser constitutives d'«un delicte d'odi», encara que va recordar que aquest treball implica també que la Benemèrita tingui constància de les amenaces rebudes.

Paral·lelament, l'Abadia del Valle de los Caídos va donar per acabada la neteja de les restes de pintura de la tomba del dictador. Tenreiro va introduir la pintura a la Basílica en un recipient de plàstic que no va poder ser detectat.