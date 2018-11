Investiguen els laboristes britànics per delictes d'odi antisemita

Scotland Yard ha iniciat una investigació penal dins del Partit Laborista per presumptes delictes d'odi antisemita a les xarxes socials. L'expedient es va obrir poc després que la comissària general de la Policia Metropolitana, Cressida Dick, rebés un dossier intern de la formació amb 45 casos d'afiliats que havien llançat a internet missatges d'odi. «Hem de desfer-nos dels jueus, que són un càncer per a tots nosaltres», deia un d'ells. L'emissora de ràdio LBC, la receptora originària del dossier, el va entregar a la responsable policial el passat 4 de setembre després de fer-li una entrevista. Almenys en 17 dels casos assenyalats hi ha material potencialment delictiu, i quatre d'ells són clars delictes d'odi, segons els especialistes policials que els han examinat. La Fiscalia General de la Corona ha iniciat una instrucció preliminar de l'assumpte.

Un dels missatges investigats conté un vincle d'enllaç amb un bloc presumptament antisemita. Un altre d'ells fa referència a un «diputat ultrasionista que odia la gent civilitzada i s'emportarà una bona pallissa». Un tercer acusa un afiliat del partit d'haver causat a un menor «10 anys d'infern» en haver-se dirigit constantment a ell amb termes racistes com «nen jueu».