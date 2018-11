La jutge torna l'acta del veredicte del crim de Pioz

La magistrada Elena Mayor, encarregada de presidir des de dimecres el judici amb jurat popular contra Patrick Nogueira per les morts dels seus oncles, Marcos i Janaina, i els seus dos cosins d'un i quatre anys a Pioz va tornar l'acta del veredicte per «falta de motivació» en algunes de les respostes de l'objecte del veredicte.

D'aquesta manera, Mayor va considerar que alguna de les respostes no estaven ben raonades per part dels integrants del jurat popular, de manera que la deliberació del mateix, que es va allargar durant més de sis hores, haurà de tornar a realitzar-se avui. La llei preveu que es pot tornar l'acta del veredicte fins a en tres ocasions si la jutge considera que no hi ha motivació suficient en les respostes de tots els membres.

El judici es va iniciar el passat dimecres 24 d'octubre, una causa en què el ministeri fiscal sol·licitava una pena de presó permanent revisable pels assassinats dels seus cosins petits i 20 anys de presó per cadascun dels assassinats dels dos adults, mentre que les tres acusacions particulars demanaven presó permanent revisable en tots els casos.